الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف إصابة بإيبولا في الكونغو نصفها فارق الحياة

خبرني - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفشي فيروس إيبولا أثر في عائلات كثيرة في الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص أبلغ عن إصابتهم بالفيروس، وأن ما يقرب من نصفهم فارق الحياة.

وأكد غيبريسوس في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، استمرار العمل على تطوير لقاحات وعلاجات تستهدف إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو، بمساهمة العلماء والشركاء الدوليين والمجتمعات المحلية.

وأوضح أن جهود الاستجابة تنفذ بتنسيق مع حكومة الكونغو الديمقراطية، بمشاركة شركاء دوليين، مضيفا أن نحو 2700 شخص تعافوا، بينما يخضع أكثر من 1000 مصاب للرعاية السريرية.

وبحسب آخر البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10060 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 4887.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية على لسان الدكتورة ميغ دوهرتي، إطلاق تجربة سريرية بالغة الأهمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية لمعرفة مدى قدرة اللقاحات على توفير الحماية ضد "إيبولا".