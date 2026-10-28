الحراسيس يفتتح مباني جديدة للقوة البحرية والزوارق الملكية

خبرني - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الأربعاء، عدداً من المباني التابعة لإحدى وحدات قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

واستمع اللواء الركن الحراسيس، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز حول سير الأمور التدريبية والعملياتية واللوجستية، والخطط المستقبلية، وآليات حماية المرافق في ميناء العقبة والساحل الشرقي للبحر الميت.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن تطوير البنية التحتية للقوة البحرية والزوارق الملكية وفق أحدث المعايير الهندسية يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير القوات المسلحة وتحديثها، بما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات المختلفة.

وفي ختام الافتتاح، التقى اللواء الركن الحراسيس مرتبات الوحدة، ونقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالمستوى المتقدم من الجاهزية والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم.