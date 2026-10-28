فيديو.. كلب يوقف مباراة البنك الأهلي والمصري

خبرني - تسبب كلب في إيقاف مباراة البنك الأهلي والمصري، يوم الأربعاء، بعدما دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 84 من عمر اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبحسب الفيديو الطريف الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الكلب الذي اقتحم اللقاء تجول في أرضية الملعب قبل أن يتم استكمال المواجهة بعد خروجه.

لقطة طريفة😅 .. كلب يتسبب في إيقاف مباراة البنك الأهلي والمصري https://t.co/uU2KuZBziV — ON Sport (@ONTimeSports) October 28, 2026

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ سجل صلاح مُحسن مهاجم المصري هدف تقدم فريقه في الدقيقة 42، من ركلة جزاء، وبنفس الطريقة تعادل البنك الأهلي، عن طريق مُهاجمه أحمد ياسر ريان في الدقيقة 52.

بهذا الفوز رفع المصري رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الحادي عشر، أما البنك الأهلي فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.