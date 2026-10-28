الاكتئاب يقود مدافع برشلونة إلى العمل في متجر لإنقاذ حياته

خبرني - كشف الفرنسي جيريمي ماثيو، مدافع برشلونة وفالنسيا السابق، عن معاناته من الاكتئاب لمدة أربع سنوات بعد اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أن العمل كبائع في متجر رياضي كان طوق النجاة الذي أعاده للحياة.

وقال ماثيو (42 عاماً) في مقابلة مع مجلة "سو فوت" الفرنسية، إنه اعتزل في 2020 بشكل مفاجئ بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي مع سبورتينغ لشبونة، في وقت كان يخطط فيه للاستمرار عامين إضافيين.

وأضاف بطل دوري أبطال أوروبا 2015: عشت جانباً مظلماً لمدة أربع سنوات، كنت حبيس المنزل 24 ساعة، أتنقل من الأريكة إلى التلفاز إلى الهاتف، حتى كرة القدم لم تعد تثير اهتمامي.

وأوضح أنه لم يلجأ لمساعدة نفسية واعتمد على دعم زوجته، قبل أن يجد نقطة التحول قبل عامين بالعمل في متجر "إنترسبورت"، ليس بدافع الحاجة المادية - كما أشيع بعد انتشار صورته - بل لاستعادة حياته الاجتماعية.

وختم: لست في الشارع، فقط كنت أحتاج للخروج والاختلاط بالناس. البعض سخر وقال إني أفلست، وآخرون سألوني بوقاحة ماذا تفعل هنا. كنت أود الرد عليهم بكلمة بذيئة.