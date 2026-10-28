مدرس جغرافيا في قرية فرنسية يعترف بتوريط مبابي مع الصين

خبرني - كشف مدرس جغرافيا في قرية فرنسية أنه خلف تصميم "الميم" الشهير الذي ورط مواطنه كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني مع الصين، على خلفية حديثه عن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ والذي أحدث جدلاً كبيراً في الأيام الماضية.

واندلعت هذه الأزمة على خلفية تصريحات أدلى بها المهاجم الفرنسي خلال برنامج "ذا بريدج" حيث استرجع مازحاً صورة ساخرة "ميم" متداولة على الإنترنت، يظهر فيها وجهه مركباً على صورة شخص وصفه ب"الديكتاتور" الصيني، في إشارة إلى ماو تسي تونغ.

والتقت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية مع مدرس فرنسي رفض الإفصاح عن اسمه واكتفى بمعرفه "ذا سيفي76" على موقع "ريديت" والذي كشف أنه من صمم الصورة التي أظهرت مبابي كماو تسي تونغ.



وقال مدرس التاريخ والجغرافيا في حديثه للصحيفة الفرنسية: أنا أعيش بعيداً عن باريس، لكنني مشجع لباريس سان جيرمان منذ الطفولة، وعندما اختلف المدرب السابق كريستوف غالتييه مع مبابي، بدأت أعتقد أن الأخير يتصرف كديكتاتور.

ورفع مبابي قضية ضد المؤثر الفرنسي محمد هني بسبب سخريته من رأس لاعب ريال مدريد في مقطع فيديو ترويجي لمطعم "الكباب" الخاص به، ومن ثم بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يشبهون كيليان بالديكتاتوريين.



وأضاف الرجل الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً: استخدمت برنامج فوتوشوب واستغرق مني الأمر بضع ساعات، ثم وضعت وجه مبابي على ماو تسي تونغ، وأرسلتها لأصدقائي في أبريل 2024، ولكنها اشتهرت بعدما وضعتها في موقع "ريديت".

وتابع: كان ماو تسي تونغ أول اسم خطر في بالي عندما فكرت بتصميم صورة مبابي، واخترته لأنني أعتقد بأن كيليان لم يسمع به، بخلاف الديكتاتور مبوتو زعيم الكونغو الديمقراطية السابق الذي قد يكون سمع به من خلال زميله عثمان ديمبلي الذي يبدو أكثر اطلاعاً.



وتابع: بصفتي معلماً لمادتي التاريخ والجغرافيا، أجد هذا الموقف مثيراً للاهتمام ومنطقياً تماماً. فماو لا يزال يُعتبر مؤسس جمهورية الصين، لكن ينظر إليه في بعض أنحاء العالم كديكتاتور. لكن ما أثار دهشتي هو أن الضجة حدثت الآن وليس عندما صممت الصورة.



