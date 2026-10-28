التعاون السعودي يهزم الفيصلي بثنائية في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - تغلب نادي التعاون السعودي على الفيصلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح التعاون في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 52 عن طريق بارفيه جوياجون، فيما عزز فارس الغامدي تقدم الفريق السعودي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، فاز الريان القطري على مضيفه النهضة العماني بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة.

وبهذا الفوز، رفع التعاون السعودي رصيده إلى 7 نقاط ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الفيصلي الأردني عند 3 نقاط، بينما بقي النهضة العماني برصيد نقطة واحدة.