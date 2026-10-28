اشتباه في سبب دماغي.. تطورات حالة كومباني بعد سقوطه في تدريبات بايرن

خبرني - تعرض فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، لنوبة تشنجات بعد سقوطه مغشياً عليه يوم الجمعة في مركز تدريبات النادي، حسب ما كشفته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البلجيكي البالغ من العمر 40 عاماً سقط فجأة بعد إشرافه على الحصة التدريبية للفريق الأول وحضوره لتدريبات الفريق الرديف، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من طبيب النادي ووصول مروحية إسعاف وطبيب طوارئ إلى عين المكان، ليتم نقله على وجه السرعة إلى إحدى مصحات ميونخ.

وخضع كومباني لعدة فحوصات طبية استبعدت تعرضه لجلطة دماغية أو أزمة قلبية، في حين لا يزال يشتبه في سبب دماغي وراء الحادثة، مؤكدة أن حياته ليست في خطر.

وتمكن المدرب من متابعة فوز فريقه على فرايبورغ (3-1) في الدوري الألماني يوم الأحد من المستشفى.

ومن المتوقع أن يغيب كومباني عن دكة بدلاء العملاق البافاري لأسابيع، حيث سيحتاج لفترة راحة طويلة قبل العودة، وسيتولى مساعده آرون دانكس قيادة الفريق الأول خلال فترة تعافيه.