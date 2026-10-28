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الريان القطري يتغلب على النهضة العماني برباعية في دوري أبطال آسيا 2

  • 28 أكتوبر 2026
  • 22:49
الريان القطري يتغلب على النهضة العماني برباعية في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - فاز الريان القطري على مضيفه النهضة العماني بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل رباعية الريان كل من ويسلي في الدقيقة (4)، ويوسف أيمن (18)، غابرييل بيريرا (64)، وإبراهيم الحسن (86)، بينما سجل محمد مبارك هدف النهضة العماني من ركلة جزاء في الدقيقة (59).

وشهدت المباراة تلقي لاعب النهضة حارب السعدي لبطاقة حمراء في الدقيقة (80) ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة يرفع الريان رصيده إلى (6) نقاط من فوزين وخسارة واحدة ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما بقي فريق النهضة برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير للمجموعة.

وتقام لاحقا ضمن المجموعة ذاتها مباراة الفيصلي الأردني وضيفه التعاون السعودي.

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