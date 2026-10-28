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ترمب يعلق على نتائج انتخابات إسرائيل.. تأييدي لنتنياهو أحدث فرقا

  • 28 أكتوبر 2026
  • 22:39
ترمب يعلق على نتائج انتخابات إسرائيل تأييدي لنتنياهو أحدث فرقا

خبرني - بالتزامن مع تقدم المعسكر اليميني والديني في الانتخابات الإسرائيلية، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث "فرقاً كبيراً".

فقد قال ترامب، الأربعاء، إنه تلقى في البداية "تقارير مروعة" بشأن فرص نتنياهو في الانتخابات، لكنه أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "في وضع جيد إلى حد كبير الآن"، وفق ما ذكر في مقابلة مقتضبة مع موقع "أكسيوس".

كما أضاف: "سمعت أن تأييدي أحدث فرقاً كبيراً لبيبي"، مستخدماً الاسم الشائع لنتنياهو.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتدخل في مساعي تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، قال ترامب إنه لم يفكر في الأمر، مضيفاً: "سألقي نظرة على الأمر".

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