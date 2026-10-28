وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة لا تمثل حقيقة الإسلام القائم على الرحمة والتسامح

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إن الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية، وعدم السماح للأفكار المتطرفة بالمساس بالنسيج الاجتماعي الأردني.

وأضاف الخلايلة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الأردن سيبقى نموذجا في التآخي والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، الذين تجمع أبناءهم المحبة والشراكة في حماية الوطن، مشددا على أن أبناء الوطن شركاء في حماية أمنه واستقراره، وأن الحفاظ على وحدته الوطنية مسؤولية مشتركة.

وأكد أن الجماعات المتطرفة لا تمثل حقيقة الإسلام، الذي يقوم على حفظ النفس وصيانة الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم الرحمة والتسامح.

وأشار إلى أن الأمن والاستقرار نعمة تستوجب المحافظة عليها، وهما ثمرة تضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحكمة القيادة الهاشمية.

وشدد على الدور الأساسي للمساجد في بناء جيل واع يتمسك بدينه وقيمه، ويترجم أخلاق الإسلام إلى سلوك يومي يعزز التراحم والتكافل.