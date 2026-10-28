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الغاز الأوروبي يتجاوز 100 يورو لأول مرة منذ 2022

  • 28 أكتوبر 2026
  • 22:34
الغاز الأوروبي يتجاوز 100 يورو لأول مرة منذ 2022

خبرني - تجاوز سعر الغاز القياسي في أوروبا 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة اليوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ أزمة الطاقة في عام 2022، بعد ساعات من تحذير مفوض طاقة الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن من "أزمة طاقة جديدة" وشتاء صعب.

ووفقا لـ(يورو نيوز)، سجل عقد "تي تي إف" الهولندي للشهر المقبل، وهو المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، 100.37 يورو لكل ميغاواط/ساعة عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بزيادة تفوق 4 بالمئة خلال اليوم.

وكان السعر في حدود 32 يورو قبل اندلاع الحرب في إيران في أواخر شباط، لكنه ما يزال أدنى بكثير من المستوى القياسي البالغ نحو 340 يورو في آب 2022.

وقال يورغنسن للصحفيين في بروكسل: إن هذا الشتاء سيكون صعبا بالنسبة إلى الأوروبيين وللاقتصاد عموما، مشيرا إلى أن فواتير الوقود في الاتحاد الأوروبي "تشهد ارتفاعا هائلا".

وترى المفوضية أن سوق الديزل العالمية ستظل مشدودة حتى عام 2027، ما سيبقي أسعار الطاقة مرتفعة، وتسعى لزيادة الإنتاج في المصافي الأوروبية، إذ أغلق نحو ربعها خلال العقدين الماضيين.

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