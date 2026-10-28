تايسون وأرطغرل يصلان إلى الأردن للمشاركة في أسبوع الفنون القتالية

خبرني - وصل أسطورة الملاكمة العالمي الأميركي مايك تايسون، والنجم التركي إنجين ألتان دوزياتان، المعروف بدور "أرطغرل" في المسلسل التاريخي الشهير، اليوم الأربعاء إلى عمان، للمشاركة كضيفي شرف في فعاليات أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة وبطولة "دي إف: أنكيجد".

وقال تايسون إنه سعيد بوجوده في الأردن، مشيرا إلى أن معرفته السابقة بالمملكة كانت تتركز على مدينة البترا الأثرية، وأن زيارته الحالية تتيح له فرصة التعرف إلى الأردن بصورة أوسع وزيارة المدينة الوردية.

وأضاف أنه وافق على المشاركة في الفعاليات فور تلقي الدعوة، معربا عن سعادته بالحضور إلى الأردن والمشاركة في هذا الحدث.

من جهته، أعرب النجم التركي عن سعادته بزيارة الأردن، موجها رسائل محبة للجمهور الأردني، ومشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها لدى وصوله إلى عمان.

وتأتي مشاركة النجمين ضمن فعاليات أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة، والذي يهدف إلى تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الرياضية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وتختتم الفعاليات بإقامة ليلة النزالات الكبرى "دي إف: أنكيجد"، يوم الجمعة المقبل، في المدرج الروماني بالعاصمة عمان، ضمن برنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات المصاحبة.