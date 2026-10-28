الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة في سورية

خبرني - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الأطراف الغربية لقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي في سورية، بعدة قذائف مدفعية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القذائف سقطت في أراض زراعية بالقرية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، صباح الأربعاء، في قرية صيدا الجولان، واعتقلت شخصا بعد تفتيش منزله، قبل أن تنسحب باتجاه مزرعة أبو مذارة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في جنوب سورية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، إلى جانب مداهمة منازل مدنيين واعتقالهم وتجريف أراض وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

وتطالب سورية بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب سورية.