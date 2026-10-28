رونالدو يهزم ميسي ويتوج بجائزة أعظم فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ

خبرني - فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والمنتخب البرتغالي على غريمه الأزلي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي ومنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ.

واستحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ومجلة "فرانس فوتبول" جائزة جديدة لتحديد أعظم فائز بجائزة الكرة الذهبية عبر تاريخها وذلك من بين اللاعبين الذين فازوا بها مرتين على الأقل.

وتصدر فوز رونالدو بالكرة الذهبية عام 2008 تصويت الجماهير متفوقاً على ليونيل ميسي بالجائزة عام 2012، بينما حل فوز كريستيانو بالكرة الذهبية عام 2017 في المركز الثالث.

وحصل رونالدو على 5 كرات ذهبية، بينما فاز غريمه الأرجنتيني بالكرة الذهبية في 8 مناسبات.

وفتح التصويت للجماهير على اختيار الفائز بعد نهاية حفل الكرة الذهبية التي فاز بها الإنجليزي هاري كين، إذ يطلب التصويت دفع يورو واحد مقابل كل صوت يُدلى به.