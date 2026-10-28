سورية.. مقتل عنصرين في وزارة الدفاع برصاص مجهولين في إدلب

خبرني - قُتل عنصران من وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، برصاص مجهولين في بلدة الفوعة شمال شرقي محافظة إدلب (شمال غرب).

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"استشهاد عنصرين من وزارة الدفاع في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي برصاص مجهولين".

ولم تورد الوكالة تفاصيل عن هوية العنصرين أو ظروف إطلاق النار، كما لم تحدد الجهة المسؤولة عنه.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقتل جنود في حوادث منفصلة نفذها مجهولون شرقي البلاد.

ففي 19 أكتوبر الجاري، قُتل جندي إثر استهدافه في منطقة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصدر في إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة.

كما أعلنت الوزارة في 10 من الشهر نفسه، وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من مجهولين في بلدة بقرص بريف دير الزور الشرقي، مساء 6 أكتوبر، بحسب القناة الرسمية.