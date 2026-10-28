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عراقجي: خطة الأيام الـ7 قابلة للتنفيذ في أقل من أسبوع

  • 28 أكتوبر 2026
  • 22:15
عراقجي خطة الأيام الـ7 قابلة للتنفيذ في أقل من أسبوع

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن طهران تواصل اتصالات وثيقة ومستمرة مع الوسطاء لمراجعة أفكار تضمن تنفيذ مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح.

وأضاف عراقجي أن خطة الأيام السبعة التي اقترحتها إيران يمكن إنجازها في أقل من أسبوع، في حال تنفيذها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان الوزير الإيراني قد قال إن المقترح يتيح إعادة فتح مضيق هرمز عند استيفاء شروط معينة. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه، ما دفع قطر إلى تكثيف جهود الوساطة.

 وفي تطور متصل، نقلت رويترز، الأربعاء، عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن وسطاء قطريين قدموا إلى إيران، الأحد الماضي، مسودة جديدة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح المسؤول أن المسودة تتضمن جدولا زمنيا من 7 أيام لتنفيذ خطوات متبادلة لبناء الثقة ومعالجة شواغل طهران وواشنطن، مع توقع رد إيراني بحلول نهاية الأسبوع.

ولم يتضح من تصريحات عراقجي ما إذا كانت الأفكار التي تناقشها طهران مع الوسطاء تتطابق مع المسودة الجديدة التي تحدث عنها المسؤول.

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