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الأمير علي: صوت الأردن في انتخابات رئاسة «فيفا» مستقل.. ولا اتهام لأي شخص

  • 28 أكتوبر 2026
  • 22:14
الأمير علي صوت الأردن في انتخابات رئاسة فيفا مستقل ولا اتهام لأي شخص

خبرني - قال الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، إنه سيحترم جميع الإجراءات المتعلقة بالموضوع قيد النظر، وسيتعاون بشكل كامل مع أي عملية بهذا الخصوص.

وأضاف الأمير علي، في بيان، أنه اطلع على بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الصادر في 27 تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن منشوره بتاريخ 25 تشرين الأول تناول آلية التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تمنح كل اتحاد عضو صوتًا مستقلًا، إلى جانب تأكيده أهمية الشفافية في إدارة كرة القدم.

وأوضح أن الجملة الختامية في منشوره عبّرت عن مبدأ تتفق عليه أسرة كرة القدم، مفاده أن الانتخابات يجب ألا تكون عرضة للإكراه أو التهديد أو الرشوة، مؤكدًا تمسكه بهذا المبدأ.

وشدد الأمير علي على أن ما كتبه كان تأكيدًا لمبدأ عام، وليس اتهامًا لأي شخص، مبينًا أن أي مخاوف تثار في هذا الشأن يجب أن تُطرح أمام الجهات المختصة.

وأكد احترامه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهيئاته القضائية، واستعداده للتعاون الكامل مع أي إجراءات، لافتًا إلى أن الاتحاد الأردني لكرة القدم سيدلي بصوته في انتخابات رئاسة «فيفا» بصورة مستقلة، وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي.

وختم بالقول إنه لن يدلي بأي تصريحات إضافية ما دام الموضوع قيد النظر.

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