68 قتيلا إثر تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا

خبرني - لقي 68 شخصا على الأقل حتفهم في إسبانيا إثر تصادم قطارين سريعين على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب العاصمة مدريد اليوم الأربعاء، وفقا لحصيلة أعلنتها السلطات الرسمية.

وتواصل فرق الإنقاذ العمل في موقع الحادث المروّع بحثا عن المزيد من القتلى والمصابين جراء الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في البلاد هذا العام.

ووقع الحادث قرب مدينة طليطلة عندما توقف قطار سريع بسبب عطل في الإشارات، وبعد قليل اصطدم به قطار سريع آخر بسرعة فائقة، مما أدى إلى خروج عدة عربات عن القضبان وسقوط ما لا يقل عن 3 عربات في المنحدر أسفل خط السكة الحديدية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حكومة إقليم كاستيا لا مانشا (قشتالة والمنشف)، إميليانو غارسيا باخي القول إنه من المرجح العثور على مزيد من الضحايا، إذ "لم يتسنّ بعد الوصول إلى أسفل عربات القطارين".

وكانت السلطات أفادت، في وقت سابق، بأن حصيلة القتلى بلغت 50 شخصا، وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "صدمته" إزاء الحادث.

وقال سانشيز، عبر منصة إكس، "أشعر بالصدمة إزاء حادث القطار الخطير في توليدو (طليطلة)"، معربا عن تضامنه ودعمه لجميع الضحايا وعائلاتهم.

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية -وكالة الصحافة الفرنسية- بأن القطارين اصطدما قبيل الساعة 09:00 صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش).

وقال المتحدث إن جميع الموارد تُحشد حاليا، بما يشمل عدة فرق إطفاء و3 مروحيات ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة.



وأكدت شركة إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية (أديف) وقوع الاصطدام، محذّرة في منشور على وسائل التواصل من احتمال تعليق حركة القطارات على خط السكك الحديدية الفائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من عام على اصطدام قطارين في آداموث جنوب إسبانيا، أسفر عن مقتل 46 شخصا.



ولم تعلن السلطات بعد عدد المصابين، لكن وزيرة الصحة مونيكا غارثيا دعت الناس، في منشور على منصة إكس، إلى التبرع بالدم.

وقالت المتحدثة باسم إقليم كاستيا لا مانشا إن 147 شخصا كانوا على متن قطار شركة إيريو ‌و397 ‌شخصا على متن قطار شركة رينفي.

وحادث اليوم هو أكبر حادث يسقط فيه قتلى في أوروبا منذ تحطم قطار في عام 2013 بمدينة سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية، والذي أسفر عن مقتل 80 شخصا.