الذهب والدولار والشهادات.. أفضل استثمار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

خبرني - مع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، تتجدد حيرة أصحاب المدخرات الصغيرة في الدول العربية بشأن الوسيلة الأفضل لحماية أموالهم، بين شراء الذهب والاحتفاظ بالدولار أو توزيع المدخرات على أكثر من وعاء استثماري، في ظل تقلبات الأسواق العالمية ومخاوف التضخم.

هل تشتري الذهب الآن، أم تحتفظ بالدولار، أم توزع مدخراتك بينهما؟ سؤال يعود إلى الواجهة كلما اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا لدى الأسر وأصحاب المدخرات المحدودة الذين يسعون إلى حماية قيمة أموالهم من التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وأعاد تثبيت الفائدة الأمريكية عند نطاق 3.75% إلى 4%، الاهتمام بتحديد الأوعية الادخارية الأكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة، وسط استمرار الضغوط التضخمية عالميًا وارتفاع أسعار الطاقة، وما يصاحب ذلك من تغيرات في جاذبية الذهب والعملات وأدوات الدخل الثابت.

ولا يعني تثبيت الفائدة أن أسعار الذهب والدولار ستظل مستقرة، إذ تظل توقعات الفائدة المقبلة وحركة عوائد السندات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية من العوامل الأساسية التي تحدد اتجاه الأسواق.

ويواجه صغار المدخرين في المنطقة تحديًا إضافيًا يتعلق باختلاف أوضاع العملات المحلية ومستويات التضخم، فضلًا عن تباين العوائد المتاحة على الودائع والشهادات المصرفية من دولة لأخرى.

لذلك، فإن الاختيار بين الذهب والدولار لا يرتبط فقط بتوقعات ارتفاع الأسعار، بل يتوقف أيضًا على توقيت احتياج المدخر لأمواله، ومدى قدرته على تحمل تقلبات السوق.

الذهب بعد تثبيت الفائدة.. هل ما زال ملاذا آمنا؟

يظل الذهب أحد الخيارات الرئيسية التي يلجأ إليها المدخرون للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم على المدى الطويل، خاصة خلال فترات التضخم والتوترات السياسية والاقتصادية.

لكن المعدن الأصفر يواجه تحديًا يتمثل في استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يعزز جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا دوريًا، مقارنة بالذهب الذي لا يوفر فائدة لحائزه.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد تعرضت لضغوط خلال تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إذ تراجع السعر الفوري بنسبة 0.7% إلى نحو 4030 دولارًا للأونصة، وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز، مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم الأمريكي.

وفي المقابل، يظل الذهب مستفيدًا على المدى الأطول من مشتريات البنوك المركزية والطلب على الأصول الدفاعية، وإن كانت هذه العوامل لا تمنع حدوث تراجعات حادة على المدى القصير.

ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن آفاق الذهب في 2026 إلى أن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والطلب على التنويع من العوامل الداعمة للمعدن النفيس، مع استمرار احتمالات التقلب في اتجاه الأسعار.

وبالنسبة إلى المدخر الصغير، قد يكون شراء الذهب على دفعات خيارًا أقل تعرضًا لمخاطر توقيت الشراء من توجيه كامل المدخرات إليه دفعة واحدة، مع تفضيل السبائك والجنيهات الذهبية منخفضة المصنعية عند الاستثمار، ومراعاة فروق أسعار البيع والشراء.

الذهب والدولار والشهادات.. أفضل استثمار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي - صورة 2

الدولار.. حماية من تراجع العملات أم مخاطرة جديدة؟

يمثل الدولار خيارًا آخر لدى المدخرين في الدول التي تشهد تقلبات في أسعار صرف عملاتها المحلية، خاصة لمن لديهم التزامات مستقبلية بالعملة الأمريكية أو يرغبون في الاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية بعملة أجنبية.

لكن الاحتفاظ بالدولار لا يمثل استثمارًا مضمون الربح، إذ لا يحقق النقد المحتفظ به دون توظيف عائدًا دوريًا، كما تتراجع قوته الشرائية بمرور الوقت بفعل التضخم الأمريكي.

ويختلف أثر الاحتفاظ بالدولار من دولة إلى أخرى، إذ تتأثر قيمته أمام العملات المحلية بعوامل اقتصادية وسياسات نقدية مختلفة، فيما ترتبط بعض العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، ما يجعل دوافع شرائه بغرض التحوط مختلفة عن الأسواق ذات أسعار الصرف الأكثر تقلبًا.

وفي مصر، يتحدد العائد الفعلي من الاحتفاظ بالدولار وفق تحركات سعر الصرف مقابل الجنيه، إلى جانب تكلفة الحصول على العملة وفارق سعري الشراء والبيع.

ولذلك، فإن شراء الدولار لمجرد توقع ارتفاعه قد يعرض المدخر لخسائر إذا تحرك سعر الصرف في الاتجاه المعاكس، بينما يمكن أن يكون الاحتفاظ بجزء من المدخرات بالعملة الأمريكية مناسبًا لتغطية احتياجات دولارية حقيقية مستقبلًا.



خبراء يحددون العوامل الحاسمة

يرى المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، سعيد إمبابي، أن قرارات أسعار الفائدة الأمريكية تظل من العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاه الذهب والدولار، لكن تأثيرها يتوقف بصورة أكبر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إمبابي، لـ"العين الإخبارية" أن استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة قد يدعم الدولار ويضغط على الذهب عالميًا، في حين يمكن لتحركات سعر الدولار أمام الجنيه أن تدفع أسعار الذهب في مصر إلى مخالفة اتجاه السوق العالمية.

ومن جانبه، أشار الخبير الاستراتيجي لدى بنك OCBC، كريستوفر وونغ، في تحليل، إلى أن استمرار تعافي الذهب يحتاج إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية وضعف الدولار، بينما قد يؤدي تبني الفيدرالي خطابًا متشددًا إلى تجدد الضغوط على المعدن النفيس.

وفي السياق نفسه، يرى مؤسس شركة The Financial Markets World، سمير الخوري، أن مشتريات البنوك المركزية وتزايد الديون العالمية يمثلان عاملين داعمين للذهب، رغم احتمالات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتعكس هذه التقديرات اختلاف العوامل المحركة للسوق، ما يجعل اتخاذ قرار الادخار بناءً على خبر واحد بشأن أسعار الفائدة استراتيجية محفوفة بالمخاطر.

في ظل صعوبة التنبؤ بتحركات الذهب والدولار، يبرز تنويع المدخرات باعتباره أحد الخيارات الأكثر ملاءمة لصغار المستثمرين، بدلًا من توجيه كامل الأموال إلى أصل واحد.

وتقوم فكرة التنويع على توزيع المدخرات بين أدوات مختلفة، بحيث لا يؤدي تراجع أحدها إلى خسارة الجزء الأكبر من الأموال.

ويمكن أن يجمع المدخر بين جزء من الذهب للتحوط طويل الأجل، وسيولة نقدية لتغطية الاحتياجات القريبة، وأدوات ادخارية منخفضة المخاطر تحقق عائدًا، مثل الودائع والشهادات المصرفية وأدوات الدخل الثابت المتاحة في بلده.

ولا توجد نسبة توزيع واحدة تناسب الجميع، إذ تختلف المحفظة المناسبة لشخص يحتاج إلى أمواله خلال ثلاثة أشهر عن آخر يستهدف الادخار لخمس سنوات.

كما ينبغي مراعاة أن تنويع المدخرات لا يلغي الخسائر المحتملة، لكنه يقلل مخاطر الاعتماد الكامل على أصل واحد.

لا تضع مدخراتك في الذهب دفعة واحدة: الشراء التدريجي قد يقلل أثر الدخول عند مستويات سعرية مرتفعة.

لا تشتر الدولار بغرض المضاربة فقط: احتفظ بالعملة الأجنبية عندما تكون لديك احتياجات أو التزامات مستقبلية واضحة بها.

خصص احتياطيًا للطوارئ: احتفظ بسيولة تغطي من ثلاثة إلى ستة أشهر من النفقات الأساسية، بحسب استقرار دخلك.

قارن العائد بالتضخم: لا يكفي النظر إلى الفائدة المعلنة على الشهادات والودائع، بل يجب حساب العائد الحقيقي بعد التضخم والرسوم والضرائب إن وجدت.

راقب تكلفة شراء الذهب وبيعه: المصنعية والرسوم وفروق الأسعار قد تلتهم جزءًا مهمًا من المكاسب، خاصة في الاستثمارات قصيرة الأجل.

نوّع وفق احتياجاتك: اجعل الأموال التي ستحتاج إليها قريبًا في أدوات عالية السيولة ومنخفضة المخاطر، واترك الاستثمارات الأكثر تقلبًا للأموال التي يمكنك الاستغناء عنها لفترة أطول.

تختلف الإجابة بحسب الهدف من الادخار فالذهب قد يكون مناسبًا لمن يبحث عن حفظ القيمة على المدى الطويل ويستطيع تحمل تقلبات الأسعار، بينما يكون الدولار أكثر ارتباطًا باحتياجات العملة الأجنبية ومخاطر سعر الصرف.

أما الودائع والشهادات المصرفية، فقد تناسب من يبحث عن عائد معروف وسيولة وفق شروط محددة، مع ضرورة الانتباه إلى مخاطر التضخم وإمكانية تراجع القوة الشرائية.

وبالنسبة إلى غالبية صغار المدخرين الذين لا يرغبون في المضاربة أو تحمل تقلبات حادة، فإن توزيع المدخرات بين أكثر من أداة، مع توفير احتياطي للطوارئ، قد يكون أكثر ملاءمة من الرهان الكامل على ارتفاع الذهب أو الدولار.