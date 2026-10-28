سعود مطلق الزبيدي (أبو مطلق) في ذمة الله

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى سعود مطلق الزبيدي (أبو مطلق)، والد كلٍّ من مطلق وزيد ومحمد، وشقيق كلٍّ من دغمي ونادر وسعد.

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة الظهر، من مسجد ام خروبة السلط شارع الستين إلى مقبرتها https://maps.app.goo.gl/pCbMZDMsJGcb3r666?g_st=iw

وتُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام، يوم الخميس والجمعة والسبت، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً في ديوان الـ فاخوري عمان ام السماق خلدا للرجال والنساء

موقع العزاء https://maps.app.goo.gl/eQ8Ghcp2TYg9KrzP9?g_st=iw

إنا لله وإنا إليه راجعون