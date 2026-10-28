معتصم النهار يعترف: خنت وتعرضت للتحرش بسبب وسامتي

خبرني - أطلق الفنان السوري معتصم النهار سلسلة من الاعترافات الجريئة حول حياته الشخصية والعاطفية، إذ كشف عن خوضه تجربة الخيانة في إحدى علاقاته السابقة، وتعرضه للتحرش بسبب وسامته، كما تحدث عن تفاصيل جديدة من فترة انفصاله عن زوجته لين برنجكجي، التي استمرت لأكثر من عام، قبل عودتهما مجددًا في عام 2024.

ففي مقابلة تلفزيونية، أشار معتصم إلى أنه خاض تجربة الخيانة في إحدى علاقاته العاطفية السابقة، وقال "خنت، أو بشكل أو بآخر كنت شريكاً في الخيانة، بس مش عن سبق إصرار، لكن كانت ظروف الحياة بتاخدني، واستمتاعي بالظرف والمكان اللي أنا فيه، والطرف الآخر يمكن كان بيضايق وبيضحي، وأنا ماكنتش حاسس".

ووصف معتصم فترة انفصاله عن زوجته بأنها من أصعب المراحل التي مر بها على المستوى الشخصي والعائلي، مؤكدًا أنه لم يكن راغبًا في الطلاق، وأن فكرة العودة ظلت حاضرة لديه منذ اللحظة الأولى للانفصال.

وأكد الفنان السوري أنه حرص على بقاء زوجته وابنتهما ساندرا بالقرب منه، حيث وفر لهما منزلًا مجاورا، ولم يقطع علاقته بهما بصورة نهائية، مشيرا إلى أن ابنته كانت حريصة على استمرار التواصل بين والديها، وساعدت في عودتهما.

تعرض للتحرش بسبب وسامته

إلى ذلك، أكد النهار أن وسامته كانت سبباً في تعرضه للتحرش اللفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه واجه تعليقات وتصرفات تجاوزت حدود الإعجاب، لافتاً إلى أن الشهرة قد تضع الفنان أمام مواقف مختلفة، خصوصاً في ظل التفاعل الواسع عبر المنصات الرقمية.

وتطرق أيضاً إلى اهتمامه بجماله، مؤكداً عدم خضوعه لأي عملية تجميل جراحية، لكنه يستخدم البوتوكس للحفاظ على مظهره، مشيراً إلى أن العناية بالجمال لا تقتصر على المظهر الخارجي، بل تبدأ من الداخل، موضحاً أن خسارة الوزن تمثل بالنسبة إليه نوعاً من الاهتمام بصحة الجسم.

من هو معتصم النهار

ومعتصم النهار ممثل سوري، بدأ مسيرته الفنية عام 2007 من خلال مشاركته في مسلسلي "زمن الخوف" و"خالد بن الوليد".

واستطاع النهار أن يلفت الأنظار ويحقق شهرة واسعة من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية، أبرزها "باب الحارة"، و"خمسة ونص"، و"صالون زهرة"، وصولًا إلى مسلسل "لعبة حب" الذي شارك في بطولته عام 2024.

في حين، يشارك معتصم النهار في فيلم "نصيب" بطولة النجمة ياسمين صبري، الذي يعرض في دور السينما المصرية والعربية في الوقت الحالي.

على الصعيد الشخصي، تزوج معتصم النهار من لين برنجكجي عام 2015، ورُزق منها بابنتهما ساندرا. وشهدت علاقتهما انفصالًا استمر لأكثر من عام، قبل عودتهما مجددا عام 2024.