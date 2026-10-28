"الفيدرالي" الأميركي يُبقي الفائدة دون تغيير والأسواق تتوقع رفعاً في ديسمبر

خبرني - أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، متماشيا مع التوقعات.

وتوقع المتعاملون إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم عند نطاق 3.75 و4%، لكنهم يرون احتمالا يبلغ 84% لرفعها في ديسمبر/كانون الأول، بحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وسينصب التركيز أيضا على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الخميس والتي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية، وفق وكالة "رويترز".

وقال الرئيس العالمي لتحليلات السلع لدى "تي.دي سيكيوريتيز" بارت ميليك، إن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع اليوم كانت ضئيلة جدا، لكن احتمال رفعها في ديسمبر قائم، وكذلك في مارس.

وجاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الذي بدأ أمس وانتهي اليوم قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والتي شكلت قضية ارتفاع الأسعار والقدرة على تحملها إحدى القضايا الرئيسية في المعركة الانتخابية. ويشعر المستهلكون بشكل عام بالسخط من ارتفاع أسعار الوقود ومواد البقالة والملابس وغير ذلك.

وحتى الآن يواجه وارش مجموعة من التحديات في سبيل تحقيق معدل التضخم المستهدف.

ويستهدف مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى 2%، وهو ما يتحقق عادة برفع أسعار الفائدة الرئيسية. ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ التضخم، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتدس برس".

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياط بسبب زيادة سعر الفائدة في الشهر الماضي، رغم أنه ينتقد بشكل أوسع لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في المجلس، وليس وارش الذي اختاره هو للمنصب خلفا لرئيس المجلس السابق جيروم باول.

كما يواجه وارش بعض القوى المحركة للنمو وبخاصة الإنفاق الضخم والنمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الطاقة والتي لا يمكن كبحها بسهولة من خلال زيادة أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه فإن بعض أجزاء الاقتصاد الأميركي تضررت بالفعل من الفائدة المرتفعة، التي زادت بفعل قوى السوق، حتى قبل أن يقرر مجلس الاحتياط زيادة الفائدة الرئيسية في الشهر الماضي.

وارتفع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً، إلى 7.4% في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 3 سنوات، رغم تراجعه قليلا بعد ذلك.