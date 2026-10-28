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حادث قطار يؤجل مباريات كأس ملك إسبانيا

  • 28 أكتوبر 2026
  • 20:57
حادث قطار يؤجل مباريات كأس ملك إسبانيا

خبرني - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) تأجيل جميع مباريات كأس ملك إسبانيا المقررة الأربعاء، وعددها 24 مباراة.


وتأتي تلك المواجهات ضمن الدور الأول من ثانية البطولات الإسبانية، بعد الدوري. 

جاء القرار حدادا وتضامنا مع ضحايا حادث القطار المأساوي في توليدو، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والإصابات وفق ما ورد في التقرير.

وأكد الاتحاد أن مباريات يوم الخميس لن تتأثر بالقرار وستقام بشكل طبيعي.
وكان من أبرز المباريات المؤجلة: أنايتاسونا ضد ألافيس، تارانكون ضد ليفانتي، سالامانكا UDS ضد سيلتا فيغو، تافيرنس دي لا فالديغنا ضد فالنسيا، ونافالكارنيرو ضد ريال بيتيس.

الاتحاد الإسباني أوضح أنه سيعلن لاحقا المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، وسط توقعات بأن تُقام خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب ازدحام جدول المباريات.

وقد يسبب التأجيل تحديات تنظيمية، خاصة للأندية المشاركة أوروبيا مثل ريال بيتيس وسيلتا فيغو، نظرا لارتباطاتها القارية.

وتقرر الوقوف دقيقة صمتا في جميع مباريات الخميس، مع ارتداء اللاعبين شارات سوداء تكريما للضحايا.

وأبدت العديد من الأندية الإسبانية تضامنها مع الضحايا، ومن بينها إشبيلية الذي وقف دقيقة صمتا قبل التدريب وألغى مؤتمره الصحفي.

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