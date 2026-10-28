زواج الفنانة السورية رنا كرم من شاب خارج الوسط الفني.. من هو زوجها إيلي؟

خبرني - احتفلت الفنانة السورية رنا كرم بزفافها على شاب يدعى إيلي، من خارج الوسط الفني، في حفل اتسم بالأجواء العائلية الهادئة، بعيدًا عن الصخب الإعلامي، وسط حضور المقربين منها.

وأعلنت رنا كرم زواجها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، ظهرت خلالها بفستان زفاف أبيض، وسط تفاعل من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة، فيما أثار الإعلان تساؤلات بشأن هوية زوجها وتفاصيل علاقتهما.

تفاصيل حفل زفاف رنا كرم وإطلالتها بالفستان الأبيض

أقيم حفل زفاف الممثلة السورية رنا كرم في أجواء عائلية بسيطة، تخللتها فقرات من الزفة السورية التقليدية، بمشاركة الحاضرين الذين احتفلوا بالعروسين في أجواء من الفرح.

وشاركت الفنانة صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها برسالة قالت فيها: «إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها.. شكر من القلب للجميلين»، معبرة عن امتنانها للأشخاص الذين شاركوها فرحتها.

واختارت رنا كرم فستان زفاف أبيض مزينًا بالتطريز واللآلئ، ونسقته مع طرحة طويلة مصنوعة من التول والدانتيل، إلى جانب باقة من الزهور البيضاء.

وجاءت إطلالتها بطابع كلاسيكي، حيث اعتمدت تصميمًا يجمع بين التفاصيل الناعمة والتطريزات، في الصور التي نشرتها لتوثيق المناسبة.

من هو إيلي زوج الفنانة السورية رنا كرم؟

أثار إعلان زواج رنا كرم اهتمام متابعيها، خاصة مع قلة المعلومات المتاحة عن زوجها، الذي يدعى إيلي وينتمي إلى خارج الوسط الفني.

ولم تكشف الفنانة السورية عن اسم عائلة زوجها أو جنسيته أو طبيعة عمله، كما فضلت عدم الإعلان عن تفاصيل بداية علاقتهما أو الظروف التي جمعتهما قبل الزواج.

واقتصرت المعلومات التي شاركتها رنا كرم على اسم العريس والصور التي وثقت حفل الزفاف، في ظل حرصها على إبقاء جانب كبير من حياتها الشخصية بعيدًا عن الاهتمام الإعلامي.

وتفاعل الجمهور مع الصور المنشورة، حيث تلقّت الفنانة رسائل تهنئة وتمنيات بحياة زوجية سعيدة، بعد إعلان ارتباطها رسميًا.

من هي رنا كرم وأبرز المعلومات عن حياتها؟

رنا كرم ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب يوم 30 أغسطس/ آب 1984، ودرست الإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق، قبل أن تتجه إلى دراسة التمثيل بصورة أكاديمية.

والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه عام 2009، لتبدأ مسيرتها في الدراما السورية، وتشارك في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وتمكنت خلال مشوارها الفني من تقديم شخصيات متنوعة، جمعت بين الدراما الاجتماعية والنفسية، مستفيدة من خلفيتها الدراسية في الإرشاد النفسي والفنون المسرحية.

أبرز مسلسلات وأعمال رنا كرم الفنية

شاركت رنا كرم في عدد من الأعمال الدرامية السورية، من بينها مسلسل «الحصرم الشامي»، الذي قدمت خلاله شخصية حبق، إلى جانب مشاركتها في مسلسلات «الدبور» و«الخبز الحرام» و«مطلوب رجال».

كما ظهرت في مسلسل «زمن البرغوت» و«الندم»، ضمن مجموعة من الأعمال التي أسهمت في حضورها على الشاشة السورية.

وفي عام 2025، شاركت في مسلسل «سلمى»، حيث جسدت شخصية ديما، كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل «كنبة أورانج 2»، وقدمت خلاله دور طبيبة نفسية.

وعلى مستوى السينما، شاركت رنا كرم في فيلم «مطر أيلول» عام 2010، ضمن تجاربها الفنية التي جمعت بين الشاشة الصغيرة والسينما.

ماذا قالت رنا كرم عن تأخر زواجها؟

كانت الفنانة السورية رنا كرم قد تحدثت في تصريحات سابقة عن الضغوط التي تعرضت لها بسبب تأخر زواجها، موضحة أن انشغالها بالعمل واهتمامها بمسيرتها الفنية أثرا في بعض قراراتها الشخصية.

وأشارت إلى أنها كانت تفضل التروي قبل اتخاذ القرارات المهمة في حياتها، خاصة ما يتعلق بالارتباط والزواج، بما يتوافق مع قناعاتها وظروفها.

ومع إعلان زفافها من إيلي، بدأت رنا كرم مرحلة جديدة في حياتها الشخصية، واختارت مشاركة جمهورها بعض اللحظات من المناسبة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن زوجها أو حياتهما الخاصة.