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العمرو يهنىء بتخرج محمد رائد الشحاحدة

  • 28 أكتوبر 2026
  • 20:31
العمرو يهنىء بتخرج محمد رائد الشحاحدة

خبرني - يتقدم الصحفي عامر العمرو بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الصديق العزيز الأستاذ رائد الشحاحدة " ابو محمد " ، مدير البنك الإسلامي الأردني – فرع الكرك، بمناسبة تخرّج نجله محمد وحصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

ألف مبارك هذا الإنجاز العلمي المشرّف، الذي يُضاف إلى مسيرة محمد، ويجسّد ثمرة الجد والاجتهاد والمثابرة، ومصدر فخر واعتزاز لوالديه وأسرته الكريمة.

أسأل الله العلي القدير أن يبارك له في علمه، وأن يوفقه في حياته العملية، ويفتح أمامه أبواب النجاح والتميز، وأن يجعله من أبناء الوطن المخلصين الذين يسهمون في بنائه ورفعته.

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