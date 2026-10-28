النفط يرتفع بنحو 2% بسبب مخاوف إزاء توتر الشرق الأوسط

خبرني - صعدت أسعار النفط بنحو 2%، الأربعاء، مع استمرار القتال في اليمن وبعدما جدد هجوم على مصفاة في السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، المخاوف إزاء المخاطر التي تهدد إمدادات الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.6% إلى 115.69 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.52 دولار أو 2.5% إلى 102.42 دولار للبرميل.

ودفعت زيادة الأسعار خام برنت إلى العودة إلى منطقة ذروة الشراء للمرة الرابعة في غضون 5 أيام.

وقال مسؤولون حكوميون إن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت مطار عدن اليوم بعد أن أمرت السكان بضرورة إخلائه.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول لشؤون التداول في شركة الخدمات المالية الأميركية بي.أو.كيه فاينانشال في مذكرة "تستبق العقود الآجلة للنفط الخام مرة أخرى تشديد العرض على المدى القريب في ضوء الأنباء التي تشير إلى احتمال استئناف الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية قريبا، والتي قد تكون أكثر حدة مما كانت عليه في الماضي نظرا إلى أحدث الهجمات على السعودية وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخازن خلال الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الأول.