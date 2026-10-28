كيم كارداشيان تكشف أسرار علاقتها بكانييه ويست بعد الطلاق

خبرني - كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان تفاصيل جديدة عن علاقتها المعقدة بطليقها مغني الراب كانييه ويست، مؤكدة استعدادها لتجاوز الإساءات التي تعرضت لها، في سبيل حماية أطفالهما.

أوضحت كارداشيان، البالغة من العمر 46 عامًا، في السيرة الذاتية الجديدة «Citizen Kim» للكاتب جوناثان فان ميتر، أنها تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على صورة والد أبنائها أمامهم، حتى عندما يغيب عن حياتهم لأشهر طويلة.

وأضافت أنها تختلق الأعذار وتروي لهم قصصًا تبرر غيابه، من بينها القول إنه منشغل برحلات العمل، رغبة منها في أن يظل والدهم في نظرهم الأب الأفضل.

وقالت كيم: «سأكنس كل شيء تحت السجادة، أبتلع كل الإهانات الفظيعة والمرعبة التي قالها عني، لكي يتمكن الأطفال من رؤية والدهم».

وتعكس هذه التصريحات حرص نجمة تلفزيون الواقع على الفصل بين الخلافات التي تجمعها بطليقها وبين علاقة أبنائها به، رغم ما تصفه من إساءات تعرضت لها خلال علاقتهما.

التواصل مع كانييه ويست عبر زوجته أو مدير أعماله

أشارت كارداشيان إلى أنها تلجأ في كثير من الأحيان إلى التواصل مع ويست من خلال زوجته بيانكا سينسوري أو مدير أعماله، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر معه وتجنب تصاعد التوتر بينهما.

وتعتمد كيم أسلوبًا يقوم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، إذ توجه إلى طليقها دعوات متكررة لتناول العشاء وقضاء بعض الأيام في منزلها برفقة أطفالهما، حتى إنها قد تضطر إلى مغادرة المنزل خلال تلك الزيارات لتمنحه مساحة من الراحة والخصوصية مع أبنائه.

وكشفت أيضًا أنها دعت ويست وزوجته بيانكا سينسوري إلى قضاء ليلة عيد الميلاد مع الأسرة، وتعتزم تكرار الدعوة خلال العام الجاري، في محاولة للحفاظ على التواصل بين الأب وأطفاله.

وقالت في هذا السياق: «سأتجاهل كل الأشياء الفظيعة التي قالها عني، فقط ليتمكن أولادي من رؤية والدهم».

وتشير هذه المواقف إلى أن كارداشيان مستعدة لتحمل تبعات الخلافات الشخصية مع ويست، إذا كان ذلك سيساعد أبناءهما على الاحتفاظ بعلاقة مع والدهم بعيدًا عن النزاعات بين الوالدين.



رغم محاولاتها الحفاظ على علاقة هادئة ظاهريًا مع طليقها، أقرت كيم كارداشيان بأنها تشعر بقلق دائم حيال ويست، وتتعامل مع هذا القلق باعتباره عبئًا ثقيلًا تتحمله في صمت، بعيدًا عن أعين أطفالهما.

ويأتي ذلك في وقت تحرص فيه على حماية أبنائها من تفاصيل الخلافات بينهما، وهم نورث، البالغة من العمر 13 عامًا، وسانت، البالغ 10 أعوام، وشيكاغو، البالغة 8 أعوام، وبسالم، البالغ 7 أعوام.

وتحاول كارداشيان إبقاء علاقتها بوالد أبنائها ضمن حدود تسمح باستمرار التواصل الأسري، رغم ما تواجهه من صعوبات، مع الحرص على ألا تتحول الخلافات الشخصية إلى عائق أمام علاقة الأطفال به.

نصائح المعالجة النفسية وحدود العلاقة

في ختام حديثها، كشفت كارداشيان أنها تتلقى توجيهات من معالجتها النفسية بشأن ضرورة وضع حدود صارمة في تعاملها مع ويست، في ظل ما تواجهه من ضغوط مرتبطة بعلاقتهما.

ومع ذلك، قالت إنها تواصل الدعاء من أجل تحسن الأوضاع، رغم عدم تفاؤلها بإمكانية حدوث تغيير جذري في علاقتهما خلال الفترة المقبلة.

وتكشف تصريحات كيم عن صعوبة الموازنة بين حماية نفسها من الإساءات والحفاظ على علاقة أبنائها بوالدهم، في ظل استمرار التحديات التي تواجهها بعد انفصالهما.