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حزب الأمة يرشح مالك الطهراوي مساعدا لرئيس مجلس النواب ويحسم موقفه من الرئاسة لاحقا

  • 28 أكتوبر 2026
  • 19:26
حزب الأمة يرشح مالك الطهراوي مساعدا لرئيس مجلس النواب ويحسم موقفه من الرئاسة لاحقا

خبرني - أعلنت كتلة حزب الأمة النيابية ترشيح النائب مالك الطهراوي لموقع مساعد رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن موقفها من مواقع المكتب الدائم، بما فيها رئاسة المجلس وموقعا النائبين، لم يُحسم بعد.

وقالت الكتلة، في بيان، إن الدورة النيابية الثالثة تمثل فرصة لإحداث نقلة في الأداء البرلماني، بما يلبي تطلعات الشارع الأردني ويعزز ثقة المواطنين بمؤسستهم التشريعية.

وأوضحت أن ترشيح الطهراوي يأتي انطلاقا من حق الكتلة في المشاركة الفاعلة في إدارة العمل النيابي، والإسهام في تطوير أدائه، وتعزيز التعددية والشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية.

وأكدت الكتلة استعدادها للحوار والتشاور مع مختلف الكتل النيابية بشأن مواقع المكتب الدائم، مشددة على أهمية التفاهم والتوافق القائم على الشراكة والاحترام المتبادل، بعيدا عن الإقصاء أو حصر التفاهمات ضمن نطاق ضيق.

وشددت على أن التوافق النيابي ينبغي أن يراعي حضور مختلف الكتل وحقها في المشاركة، بما يخدم مصلحة مجلس النواب ويعزز دوره الوطني والرقابي والتشريعي.

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