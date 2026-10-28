جامعة البترا تعرض ثلاثة مشاريع للذكاء الاصطناعي في معرض «سوفكس 2026»

خبرني - شاركت جامعة البترا في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة «سوفكس 2026»، المقام برعاية ملكية سامية، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة.

وضم جناح الجامعة المخصص لعرض الابتكارات الدكتور عبد الكريم البنا، والطلبة أحلام زهران وعبد الرحمن الكرد وزيد أبو الشعر، من كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث استعرضوا ثلاثة مشاريع تطبيقية متقدمة في مجالات الأمن والدفاع الرقمي.

واستعرض الفريق نظام التعرّف الآلي على الكلام العربي (Arabic ASR)، الذي يعتمد على تقنيات التعلّم العميق لتحويل الكلام المنطوق إلى نصوص بدقة، محليًا ومن دون الاعتماد على خدمات الحوسبة السحابية الخارجية، بما يعزز سرية البيانات في أنظمة القيادة والسيطرة الحساسة.

كما قدّم الفريق نظام أسراب الطائرات المسيّرة (Drone Swarm System)، الذي يهدف إلى تنسيق المهام الجماعية للطائرات المسيّرة في عمليات المسح والاستطلاع، إلى جانب مشروع لإعادة بناء الصور انطلاقًا من إشارات النشاط الدماغي باستخدام الذكاء الاصطناعي، في تطبيق يجمع بين علوم الأعصاب وتعلّم الآلة.