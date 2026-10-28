«أعطل من نتنياهو».. عبارة تقود طبيبا اردنيا إلى السجن 6 أشهر



خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكما بالحبس بحق طبيب لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتحريض على الإيذاء ونشر بيانات عبر الإنترنت تضمنت الذم والقدح والتحقير بحق سيدة أردنية، فيما أيدت إلزامه بدفع 850 دينارا تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية، و42 دينارا أتعاب محاماة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها السيدة، اتهمت فيها الطبيب بتحريض زوجها على الاعتداء عليها عبر رسائل على تطبيق واتساب، تضمنت عبارات مسيئة بحقها، من بينها وصفها بأنها «أعطل من نتنياهو»، إلى جانب عبارات تدعو زوجها إلى تطليقها والتخلص منها.

وبحسب ملف الدعوى، حاول الزوج الاعتداء على زوجته، إلا أن أبناءهما حالوا دون ذلك، وخلال النقاش اطلعت الزوجة على الرسائل التي أرسلها الطبيب، ما دفعها إلى التقدم بشكوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وكانت المحكمة قد أدانت الطبيب بالتحريض على الإيذاء وحكمت عليه بالحبس شهرين، كما أدانته بجرم نشر ما ينطوي على الذم والقدح والتحقير عبر الشبكة المعلوماتية، وحكمت عليه بالحبس 6 أشهر، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد.

وفي المقابل، أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير لانقضاء المدة القانونية لتقديمها، وبرأت الطبيب من جرم التهديد لعدم قيام الدليل، كما قررت عدم مسؤوليته عن جرم إفساد الرابطة الزوجية.

وبعد اعتراض الطبيب على الحكم، قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا لعدم حضوره أو حضور وكيله الجلسة المحددة، ما أدى إلى تأييد الحكم السابق.