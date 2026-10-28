*
الاربعاء: 28 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • «أعطل من نتنياهو».. عبارة تقود طبيبا اردنيا إلى السجن 6 أشهر

«أعطل من نتنياهو».. عبارة تقود طبيبا اردنيا إلى السجن 6 أشهر

  • 28 أكتوبر 2026
  • 19:01
أعطل من نتنياهو عبارة تقود طبيبا اردنيا إلى السجن 6 أشهر


خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكما بالحبس بحق طبيب لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتحريض على الإيذاء ونشر بيانات عبر الإنترنت تضمنت الذم والقدح والتحقير بحق سيدة أردنية، فيما أيدت إلزامه بدفع 850 دينارا تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية، و42 دينارا أتعاب محاماة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها السيدة، اتهمت فيها الطبيب بتحريض زوجها على الاعتداء عليها عبر رسائل على تطبيق واتساب، تضمنت عبارات مسيئة بحقها، من بينها وصفها بأنها «أعطل من نتنياهو»، إلى جانب عبارات تدعو زوجها إلى تطليقها والتخلص منها.

وبحسب ملف الدعوى، حاول الزوج الاعتداء على زوجته، إلا أن أبناءهما حالوا دون ذلك، وخلال النقاش اطلعت الزوجة على الرسائل التي أرسلها الطبيب، ما دفعها إلى التقدم بشكوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وكانت المحكمة قد أدانت الطبيب بالتحريض على الإيذاء وحكمت عليه بالحبس شهرين، كما أدانته بجرم نشر ما ينطوي على الذم والقدح والتحقير عبر الشبكة المعلوماتية، وحكمت عليه بالحبس 6 أشهر، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد.

وفي المقابل، أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير لانقضاء المدة القانونية لتقديمها، وبرأت الطبيب من جرم التهديد لعدم قيام الدليل، كما قررت عدم مسؤوليته عن جرم إفساد الرابطة الزوجية.

وبعد اعتراض الطبيب على الحكم، قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا لعدم حضوره أو حضور وكيله الجلسة المحددة، ما أدى إلى تأييد الحكم السابق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمن العام يحذّر الأردنيين: لا تجازفوا بحياتكم
الأمن العام يحذّر الأردنيين: لا تجازفوا بحياتكم
  • 2026-10-28 10:19
الأردن.. العثور على جثمان الفتاة الثانية التي جرفتها السيول
الأردن.. العثور على جثمان الفتاة الثانية التي جرفتها السيول
  • 2026-10-28 09:15
استمرار البحث عن حماد الظلام المفقود جراء السيول في البحر الميت
استمرار البحث عن حماد الظلام المفقود جراء السيول في البحر الميت
  • 2026-10-28 09:06
البحث عن أربعيني جرفته السيول قرب البحر الميت
البحث عن أربعيني جرفته السيول قرب البحر الميت
  • 2026-10-27 22:48
19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور
19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور
  • 2026-10-27 16:48
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة
  • 2026-10-25 13:19