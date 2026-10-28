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هيرتسوغ سيختار الاسبوع المقبل من سيحصل على التفويض أولا

  • 28 أكتوبر 2026
  • 18:25
هيرتسوغ سيختار الاسبوع المقبل من سيحصل على التفويض أولا

خبرني - في أعقاب انتهاء عملية فرز أصوات الناخبين، من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل الإجراءات الرسمية والدستورية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وفيما يلي تفاصيل المسار الإجرائي المرتقب داخل مؤسسة الرئاسة بحسب صحيقة هارتس :

بدء المشاورات الرسمية: يستعد رئيس الدولة، إسحاق هيرتسوغ، لإجراء جولة مشاورات موسعة مع ممثلي كافة الأحزاب والكتل الفائزة في الكنيست للإستماع إلى توصياتهم.

منح المهلة الأولى: بناءً على نتائج المشاورات، سيحدد الرئيس المرشح صاحب الفرصة الأكبر ويسند إليه التفويض الأول لتشكيل الائتلاف الحكومي خلال مدة أقصاها 28 يوما.

مسارات وحلول بديلة: في حال تعثر المرشح الأول وفشله في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة (61 عضواً) خلال المهلة المقررة، يملك الرئيس صلاحيات دستورية لنقل التفويض إلى مرشح آخر، أو إحالة الملف كاملاً إلى الكنيست، أو الإعلان عن تعذر تشكيل الحكومة والتمهيد لانتخابات مبكرة.

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