خبرني - تُعد الفواكه المجففة من الخيارات الغذائية التي يفضلها كثير من الأشخاص، سواء باعتبارها وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية أو إضافة إلى وجبات الإفطار والحلويات. وتتميز بسهولة تخزينها وحملها، فضلًا عن مذاقها الحلو وتركيز بعض العناصر الغذائية فيها نتيجة إزالة جزء كبير من الماء الموجود في الفاكهة الطازجة.

لكن هل الفواكه المجففة صحية بالفعل؟ تعتمد الإجابة على نوع الفاكهة وطريقة تجفيفها والكمية التي يتم تناولها. فبعض الأنواع توفر الألياف والمعادن والفيتامينات، بينما قد تحتوي أنواع أخرى على سكريات مضافة تجعلها أقل ملاءمة لمن يحاولون تقليل استهلاك السكر. لذلك، من المهم معرفة فوائد الفواكه المجففة وكيفية اختيارها وتناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

ما المقصود بالفواكه المجففة؟

الفواكه المجففة هي فواكه أُزيل معظم الماء الموجود فيها باستخدام التجفيف الطبيعي تحت أشعة الشمس أو بوسائل صناعية مخصصة. وتساعد هذه العملية على إطالة مدة صلاحية الفاكهة وتقليل حجمها، ما يجعل تخزينها ونقلها أسهل مقارنة بالفاكهة الطازجة.

وتشمل الأنواع الشائعة الزبيب والمشمش المجفف والتين المجفف والتمر والقراصيا والتفاح المجفف. وتختلف هذه الأنواع في محتواها من الألياف والسكر والمعادن، كما تختلف قيمتها الغذائية حسب طريقة المعالجة وما إذا كانت قد أُضيفت إليها مكونات أخرى.

ومن المهم الانتباه إلى أن إزالة الماء تجعل العناصر الغذائية والسكريات الطبيعية أكثر تركيزًا بالنسبة إلى الوزن نفسه، لذلك يمكن تناول كمية صغيرة من الفاكهة المجففة تعادل كمية أكبر من الفاكهة الطازجة من حيث السعرات الحرارية.

ما أهم فوائد الفواكه المجففة؟

1. مصدر للألياف الغذائية

تحتوي أنواع عديدة من الفواكه المجففة على الألياف الغذائية التي تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة الأمعاء. وتظهر هذه الفائدة في أصناف مثل القراصيا والتين المجفف والمشمش المجفف.

كما يمكن أن تساعد الألياف على الشعور بالشبع عند تناول الفاكهة المجففة ضمن وجبة متوازنة تحتوي على مصادر أخرى للعناصر الغذائية. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب الانتفاخ أو اضطرابات الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة عند زيادة كمية الألياف بصورة مفاجئة.

2. توفير بعض الفيتامينات والمعادن

تحتوي الفواكه المجففة على مجموعة من العناصر الغذائية التي تختلف باختلاف نوع الفاكهة وطريقة تجفيفها. فعلى سبيل المثال، يوفر المشمش المجفف البوتاسيوم، بينما يحتوي الزبيب على البوتاسيوم وبعض الحديد، وتوفر أنواع أخرى معادن وأليافًا بكميات متفاوتة.

وتساعد هذه العناصر الجسم في أداء وظائفه الطبيعية، مثل دعم عمل العضلات والأعصاب والمساهمة في تكوين خلايا الدم. لكن لا ينبغي الاعتماد على الفواكه المجففة وحدها لتلبية الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن، بل يُفضل تنويع مصادر الغذاء.

كذلك، قد يؤدي التجفيف إلى تقليل بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة والهواء، مثل فيتامين ج، لذلك لا تتطابق القيمة الغذائية للفواكه المجففة مع الفاكهة الطازجة في جميع العناصر.

3. توفير الطاقة خلال اليوم

تحتوي الفواكه المجففة على سكريات طبيعية مركزة، ما يجعلها مصدرًا للطاقة في كمية صغيرة نسبيًا. ولهذا، يمكن أن تكون مناسبة كوجبة خفيفة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الطاقة خلال يومهم، خاصة عند تناولها باعتدال.

ويمكن إضافة الزبيب أو التمر المقطع إلى الشوفان أو الزبادي، كما يمكن تناول المشمش المجفف مع كمية صغيرة من المكسرات للحصول على وجبة تجمع بين الكربوهيدرات والألياف والدهون الصحية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع كثافة السعرات الحرارية يعني أن تناول كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أكثر مما يحتاجه الجسم.

4. سهولة التخزين والاستخدام

من المزايا العملية للفواكه المجففة أنها لا تحتاج عادةً إلى التبريد قبل فتح العبوة إذا كانت محفوظة وفقًا لتعليمات التخزين، كما يسهل وضعها في حقيبة العمل أو المدرسة.

وتساعد هذه الميزة على توفير بدائل غذائية سريعة يمكن تناولها بدلًا من بعض الوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات المضافة والدهون، بشرط اختيار المنتجات المناسبة ومراعاة حجم الحصة.

هل تحتوي الفواكه المجففة على سكر كثير؟

نعم، تحتوي الفواكه المجففة على سكريات طبيعية، ويكون تركيزها أعلى بالنسبة إلى الوزن مقارنة بالفاكهة الطازجة بسبب فقدان الماء أثناء التجفيف. فعلى سبيل المثال، قد تحتوي حفنة صغيرة من الزبيب على كمية ملحوظة من السكر والسعرات الحرارية، رغم أن حجمها يبدو محدودًا.

وتكمن المشكلة في بعض المنتجات التجارية التي يُضاف إليها السكر أو الشراب المحلى لتحسين المذاق. لذلك، من الأفضل قراءة قائمة المكونات واختيار المنتجات التي تحتوي على الفاكهة فقط، دون سكريات مضافة قدر الإمكان.

كما ينبغي الانتباه إلى حجم الحصة، لأن سهولة تناول الفواكه المجففة قد تدفع البعض إلى استهلاك كميات أكبر من المخطط لها، ويمكن وضع كمية مناسبة في طبق صغير بدلًا من تناولها مباشرة من العبوة.

هل الفواكه المجففة مناسبة لمرضى السكري؟

يمكن لبعض الأشخاص المصابين بالسكري تناول الفواكه المجففة ضمن نظامهم الغذائي، لكن ذلك يتطلب الانتباه إلى حجم الحصة وإجمالي الكربوهيدرات المستهلكة خلال الوجبة. فتركيز السكر في هذه المنتجات قد يجعل تأثير كمية صغيرة منها في مستوى الجلوكوز ملحوظًا.

ويُفضل اختيار الأنواع غير المحلاة، وتناول كميات محددة، ومراعاة الخطة الغذائية التي أوصى بها الطبيب أو اختصاصي التغذية، كما يمكن الجمع بينها وبين مصادر البروتين أو الدهون الصحية، مثل الزبادي غير المحلى أو المكسرات، مع العلم أن هذا الجمع لا يلغي تأثير الكربوهيدرات في سكر الدم.

ولا توجد كمية واحدة مناسبة لجميع مرضى السكري، لأن الاحتياجات تختلف وفقًا للأدوية ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية وإجمالي النظام الغذائي.

ما أضرار الإفراط في تناول الفواكه المجففة؟

على الرغم من فوائدها، قد يؤدي الإفراط في تناول الفواكه المجففة إلى بعض المشكلات، خصوصًا إذا أصبحت جزءًا من النظام الغذائي بكميات كبيرة.

• زيادة السعرات الحرارية: قد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى تجاوز احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، ما قد يساهم في زيادة الوزن بمرور الوقت.

• ارتفاع استهلاك السكر: قد يؤثر الإفراط في تناولها في التحكم بمستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري.

• اضطرابات الجهاز الهضمي: قد تسبب بعض الأنواع الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال عند تناولها بكميات كبيرة، بسبب محتواها من الألياف وبعض السكريات القابلة للتخمر.

• التأثير في صحة الأسنان: يمكن أن تلتصق بعض الفواكه المجففة بالأسنان، ما يزيد مدة بقاء السكريات في الفم؛ لذلك يُنصح بالاهتمام بنظافة الأسنان بعد تناولها.

كما ينبغي مراجعة مكونات المنتجات التجارية، فقد تحتوي بعض الأصناف على مواد حافظة أو إضافات لا يرغب المستهلك في تناولها، ويمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية معروفة تجاه مكونات معينة اختيار المنتجات التي توضح ملصقاتها الغذائية المكونات المستخدمة بوضوح.

كيف تختار الفواكه المجففة الصحية؟

للحصول على فوائد الفواكه المجففة وتقليل سلبياتها، يُنصح بمراعاة مجموعة من الإرشادات عند الشراء والاستهلاك:

• اختر المنتجات التي لا تحتوي على سكر مضاف أو شراب محلى.

• اقرأ الملصق الغذائي لمعرفة السعرات الحرارية والسكريات وحجم الحصة.

• نوّع بين أنواع الفواكه المجففة بدلًا من الاعتماد على نوع واحد باستمرار.

• تناول كميات معتدلة، ويمكن البدء بحصة صغيرة ومراجعة احتياجاتك الغذائية.

• احفظ الفاكهة في عبوة محكمة الإغلاق، واتبع تعليمات التخزين الموجودة على المنتج.

• اجعل الفاكهة الطازجة جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي، واستخدم المجففة كخيار إضافي وليس بديلًا دائمًا عنها.

هل الفواكه المجففة أفضل من الفواكه الطازجة؟

لا يمكن اعتبار أحد الخيارين أفضل في جميع الحالات، لأن لكل منهما مميزاته، فالفواكه الطازجة تحتوي على نسبة أعلى من الماء، وقد تساعد على الشعور بالشبع مع سعرات حرارية أقل لكل حجم من الطعام. أما الفواكه المجففة، فتتميز بسهولة التخزين والنقل وتوفير بعض العناصر الغذائية في كمية صغيرة.

ويعتمد الاختيار على الاحتياجات اليومية وطبيعة الوجبات ومدى سهولة الحصول على الفاكهة الطازجة. ويمكن الجمع بين النوعين لتحقيق التنوع الغذائي، مثل تناول التفاح أو البرتقال الطازج خلال اليوم، وإضافة كمية صغيرة من الزبيب أو المشمش المجفف إلى وجبة الإفطار.

في النهاية، يمكن أن تكون الفواكه المجففة إضافة صحية إلى النظام الغذائي عندما تُختار بعناية وتُتناول بكميات مناسبة. وتظل أهم الخطوات هي تجنب السكريات المضافة، والانتباه إلى السعرات الحرارية، وتنويع مصادر الفاكهة بما يتناسب مع احتياجات الجسم.