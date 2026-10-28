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الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

  • 28 أكتوبر 2026
  • 17:59
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

خبرني  - في إطار حرص جامعة ابن سينا للعلوم الطبية على تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، استضافت الجامعة العميد الطبيب حاتم العبادي، مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية، في محاضرة بعنوان «الخدمات الطبية: رؤية ومهمة»، وذلك ضمن محاضرات العلوم العسكرية لدائرة التعليم الجامعي، بحضور من أعضاء الأسرة الجامعية.
ورحّب القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد حكم الشياب، بالضيوف الكرام، مستعرضًا بإيجاز مسيرة الخدمات الطبية الملكية ودورها الريادي في تطوير الرعاية الصحية في الأردن، ولا سيما إسهامها الفاعل في مواجهة جائحة كورونا. وأكد أن تأسيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية جاء استجابةً للحاجة إلى تعزيز التعليم الطبي وإعداد الكفاءات الصحية، التي أكّدتها الجائحة، واستلهامًا لنهج المؤسسات الطبية الأردنية العريقة، وفي مقدمتها الخدمات الطبية الملكية، في التميّز وخدمة الوطن في ظل الراية الهاشمية.

الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
الخدمات الطبية الملكية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

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