طالب أردني يكتشف خطأ علميا في مرجع عالمي للتشريح البيطري

خبرني - اكتشف الطالب دانيال غرايبة، من كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، خطأً علميًا في أحد المراجع العالمية المتخصصة في التشريح البيطري، كتاب «Guide to the Dissection of the Dog»، في طبعته الثامنة.

وتتعلق الملاحظة بتصنيف وظيفة إحدى العضلات في الطرف الأمامي للكلب، إذ أشار غرايبة إلى أن عضلة العضدية (Brachialis) تقتصر وظيفتها على ثني مفصل المرفق، ولا تعمل على بسط مفصل الكتف، خلافًا لما ورد في الجدول الوارد بالكتاب.

وتلقى غرايبة ردًا من فريق التحرير أكد فيه أن ملاحظته ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الطبعة التاسعة من الكتاب، المقرر أن تتضمن تصحيح المعلومة.