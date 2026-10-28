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  • البنك العربي الإسلامي الدولي يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير للربع الثالث لعام 2026

البنك العربي الإسلامي الدولي يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير للربع الثالث لعام 2026

  • 28 أكتوبر 2026
  • 17:29
البنك العربي الإسلامي الدولي يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير للربع الثالث لعام 2026

​أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن نتائج السحب على جوائز حسابات التوفير الربع سنوية لشهر أيلول لعام 2026، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 100,000 دينار أردني لرابحين اثنين بواقع 50,000 دينار أردني لكل فائز.

​وجاءت أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى على النحو التالي:

- الفائز الاول (50,000 دينار): السيد إبراهيم عبد الرحمن أمين أبو عرقوب – فرع الخالدي.

- الفائز الثاني (50,000 دينار): السيد أحمد عبد الله حسين خطاب – فرع الزرقاء الجديدة.

​وفي هذه المناسبة، صرّح المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي الأستاذ إياد العسلي قائلاً:

​«نُبارك لفائزينا الكرام بالجائزة الربع سنوية الكبرى والبالغة 50 ألف دينار لكل منهما، ونؤكد اعتزازنا الكبير بثقة متعاملينا الأوفياء. وإننا في البنك العربي الإسلامي الدولي نحرص دوماً على تطوير برنامج جوائز حسابات التوفير لتعزيز مفهوم الادخار وتكريم المتعاملين على اختيارهم المستمر لخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسنواصل تقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي تطلعاتهم وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية عبر جميع فروعنا الممتدة في المملكة الاردنية الهاشمية.

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