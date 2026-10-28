ولي العهد يوجه لإطلاق مبادرة وطنية للبيانات الرقمية

خبرني - وجه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل إلى إطلاق مبادرة وطنية للبيانات الرقمية، تشمل جمعها والتأكد من جودتها ودقتها وانسيابها وتعزيز الاستخدام المسؤول لها، ما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد سموه، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، ضرورة وضع مؤشرات للأداء وقياسها بشكل دوري وبرامج لبناء القدرات والمهارات لتنفيذ مشاريع المبادرة، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات ويعزز الابتكار والإنتاجية، واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة إشراك الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للعمل على المبادرة، وإنشاء حلقات اتصال مع هذه المؤسسات، بما يعزز التشاركية ويدعم جهود التنفيذ.

ولفت سموه إلى أن المبادرة ستسهم في إطلاق تطبيقات تعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة القطاعين الصحي والتعليمي.

واطلع سمو ولي العهد، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس، على سير العمل في عدد من مشاريع المجلس قيد التنفيذ وخططه المستقبلية.