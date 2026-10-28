معتصم النهار يعترف بخيانته لزوجته في تصريحات جريئة

خبرني - كشف الفنان السوري معتصم النهار عن مروره بتجربة خيانة خلال حياته الزوجية، متحدثًا عن الأخطاء التي أدت إلى انفصاله عن زوجته، والمرحلة النفسية الصعبة التي عاشها عقب الطلاق، قبل أن يبادر ببناء أسرته من جديد.

وخلال ظهوره مع سينتيا صباغ في برنامج " أنا وبس"، أوضح معتصم بأنه ربما كان طرفًا في تجربة خيانة، مبينًا أن الأمر لم يكن مع سبق الإصرار، لكنه ارتبط بانشغاله بظروف حياته واستمتاعه بالمرحلة التي كان يعيشها، دون أن ينتبه إلى مشاعر الطرف الآخر، وما كانت تتحمله من ضغوط وتضحيات.

وأضاف أنه لم يكن يتعمد تجاهل زوجته أو التقليل من أهمية الأسرة في حياته، لكنه لم يدرك حجم الوقت والاهتمام اللذين كانت تحتاج إليهما العلاقة الزوجية، معتبرًا أن هذا التقصير كان من أبرز أخطائه.

"لم أرغب في الطلاق"

ووصف معتصم فترة انفصاله عن زوجته بأنها من أصعب المراحل التي مر بها على المستوى الشخصي والعائلي، مؤكدًا أنه لم يكن راغبًا في الطلاق، وأن فكرة العودة ظلت حاضرة لديه منذ اللحظة الأولى للانفصال.

وأكد الفنان السوري على أنه حرص على بقاء زوجته وابنتهما ساندرا بالقرب منه، حيث وفر لهما منزلًا مجاورا، ولم يقطع علاقته بهما بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن ابنته كانت حريصة على استمرار التواصل بين والديها، وساعدت في تهيئة الأجواء لاحتمال عودتهما.

وأشار إلى أن تجربة الانفصال دفعته إلى الشعور بالذنب ومراجعة تصرفاته، مؤكدًا أنه بدأ يفكر في إمكانية تحويل ما حدث إلى فرصة لفهم الأخطاء السابقة ومعالجتها، ثم استئناف حياتهما الزوجية على أسس أفضل.

ولفت الفنان السوري إلى الدور الذي لعبه الفنان سلوم حداد في مساندته خلال فترة الانفصال موضحًا أن العلاقة بينهما تتجاوز حدود الزمالة الفنية، حيث يعامله حداد كأنه ابنه وصديقه، ويحرص على التواصل معه باستمرار.

وواصل أن حداد كان يلومه كلما تحدث إليه عن تفاصيل الانفصال، ويرفض الاستماع إلى مبرراته، مطالبًا إياه بالعودة إلى زوجته من أجل الحفاظ على الأسرة والأبناء.

وأكد معتصم النهار أنه هو من بادر إلى استعادة علاقته بزوجته، وعمل على إصلاح ما أفسدته الخلافات، مشددًا على أن قرار العودة كان حاضرًا لديه منذ بداية الانفصال، وأن الحب الذي جمعه بلين كان عاملًا أساسيًا في تجاوز الأزمة.

"قلة خبرة وعدم نضوج"

وتطرق خلال حديثه إلى الأسباب التي أسهمت في وصول علاقته الزوجية إلى الطلاق، موضحًا أنه وزوجته ارتبطا في سن صغيرة، وكانا يعيشان بعيدًا عن أسرتيهما، قبل أن يرزقا بابنتهما "ساندرا" خلال السنة الثانية من الزواج.

وأشار إلى أن قلة الخبرة، وعدم النضوج الكافي في تلك المرحلة، جعلاهما يخوضان تجربة الزواج ويحاولان فهم متطلباتها بالتدريج، لافتًا إلى أن انشغاله بالعمل، كان له تأثير واضح على حياته الأسرية.

وبين أن طبيعة عمله كانت تتطلب ساعات طويلة من الغياب، ما جعل أسرته تفتقد وجوده في كثير من المناسبات والأوقات التي كانت تحتاج إليه فيها، وهو ما انعكس على علاقته بزوجته.