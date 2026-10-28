أبل تطلق أجيالاً جديدة بقدرات ذكاء اصطناعي جبارة

خبرني - أعلنت شركة «أبل» عن حزمة من الإصدارات والابتكارات التكنولوجية الجديدة التي ترتقي بمستويات الأداء والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أجهزتها الرئيسية، متضمنة جهاز الكمبيوتر المكتبي المتكامل iMac، وجهاز اللابتوب الاحترافي MacBook Pro مقاس 14 إنش، وجهاز الجيل الجديد من اللوحي المدمج iPad mini.

وفي تفاصيل الإطلاقات الجديدة التي كشفت عنها الشركة في مقرها بمدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، يأتي جهاز iMac الجديد مزوداً بشريحة M6 فائقة السرعة، ليضع بين أيدي المستخدمين أداءً يخطف الأنفاس وقدرات ذكاء اصطناعي جبارة في تصميمه المتكامل بنحافة استثنائية، مستهدفاً العائلات وصناع المحتوى والشركات الصغيرة ليحقق سرعة فائقة في تشغيل التطبيقات وإنجاز المهام المتعددة ومسارات العمل الإبداعية كتعديل الصور والفيديوهات، محققاً قفزة تصل إلى 18 ضعفاً مقارنة بأشهر موديلات iMac القائمة على معالج إنتل القديم.

وبفضل المحرك العصبي المزدوج ذي ال16 نواة، يقدم الجهاز أداء ذكاء اصطناعي على الجهاز أسرع بخمس مرات مقارنة بشريحة M4، مما يجعله منصة قوية لتشغيل النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي مع ضمان حماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل، وتكتمل منظومة الاتصال بدعم شبكات Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6 ومنفذ إيثرنت 2.5 غيغابت وسعة تخزين أسرع بضعفين، إلى جانب شاشة ريتنا 4.5K مقاس 24 إنش، ودعم لغاية أربعة منافذ ثندربولت 4 ونظام التشغيل macOS 27، ليتوفر بسبعة ألوان خلابة تشمل الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والليلكي والبرتقالي والفضي، مع فتح باب الطلب المسبق بدءاً من 28 أكتوبر على أن يتوفر رسمياً في السادس من نوفمبر.

وعلى صعيد الحواسيب المحمولة، كشفت أبل عن جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش الجديد كلياً والمزود بشريحة M6، المصمم خصيصاً ليلهم طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمبدعين، حيث ينبض القلب الناضج للجهاز بوحدة معالجة مركزية متطورة تضم 12 نواة ووحدة معالجة رسومات غرافيك بـ 12 نواة توفر أداء رسوميات أسرع بنسبة 30 في المئة وأعباء عمل ذكاء اصطناعي أسرع بنسبة 25 في المئة مقارنة بشريحة M5، وقفزة هائلة تصل إلى 11 ضعفاً للرسوميات مقارنة بشريحة M1 الأولى. وبفضل وحدات التسریع العصبي الإضافية والمحرك العصبي المزدوج، يتيح الجهاز تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محلياً بكل كفاءة مع الحفاظ على الخصوصية، مدعوماً ببطارية استثنائية تدوم حتى 24 ساعة بنفس مستوى الأداء الفائق سواء أكان الجهاز موصلاً بالطاقة أم معتمداً على البطارية، وشاشة ريتنا ليكويد XDR مذهلة، ونظام صوتي غامر بستة مكبرات صوت، ونظام التشغيل macOS 27 بلوني الأسود الفلكي والفضي.

وفي السياق ذاته، أزادت أبل الستار عن أكبر تحديث لأجهزة iPad mini على الإطلاق، والذي يأتي بشاشة OLED خلابة ضمن تصميم أنحف وأخف وزناً بسماكة 5.4 مم فقط، ومقاومة للماء والغبار وفق تصنيف IP67، ونقلة نوعية في الأداء بفضل شريحة A20 Pro فائقة القوة. وتقدم شاشة OLED مقاس 8.5 إنش تبايناً أعلى ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 1200 شمعة، وهي أعلى بضعفين من الجيل السابق، مع توفر خيار الزجاج المعالج بتكنولوجيا النانو لتجربة بصرية فريدة في مختلف ظروف الإضاءة.

ويجمع الجهاز الجديد بين الكاميرا الأمامية 12MP Center Stage المتموضعة أفقياً وتقنية الصوت المبتكرة Acoustic Display، ليعزز مكانته كأكثر أجهزة iPad mini قدرة وتنوعاً في الاستخدام، حيث تتوفر الأجهزة الجديدة للطلب المسبق بدءاً من 28 أكتوبر على أن تطرح في الأسواق ابتداءً من السادس من نوفمبر، معكسةً بذلك التزام الشركة المستمر بدفع حدود الابتكار التقني ودمج القدرات الذكية المتقدمة في كافة فئات منتجاتها لتلبية تطلعات المستخدمين المتنوعة حول العالم.