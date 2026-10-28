الملك يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

خبرني - استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ونقل الشيخ محمد إلى جلالة الملك تعازي أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، وتمنيات سموه للمصابين بالشفاء التام.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن ودولة قطر، لافتا إلى أهمية الاستمرار بتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مجمل التطورات بالمنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة، تضمن أمن الدول العربية وتعيد للشعوب استقرارها.

وبحث اللقاء المستجدات في الضفة الغربية والقدس، إذ حذر جلالة الملك من خطورة مواصلة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.