مواد في ثمار الطماطم والزيتون قد تساعد في محاربة السرطان

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Food & Function" أن ثمار الطماطم والزيتون تحوي على مواد تساعد على محاربة السرطانات في الجسم.

وأشارت المجلة إلى أن العديد من الدراسات السابقة كانت تركز على مضادات الأكسدة والكاروتينات والدهون النباتية التي يمكن الحصول عليها من الطماطم أو الزيتون، وتأثيراتها على الصحة، لكن العلماء في الدراسة الجديدة ركزوا على دراسة البروتينات والببتيدات الموجودة في هذه ثمار هذه النباتات.

وأظهرت التجارب التي أجراها الباحثون على الأسماك المخبرية، أن بعض المركبات الموجودة في جزيئات بروتينة صغير مستخرجة من الطماطم، قادرة على تثبيط تكوين الأوعية الدموية الجديدة الضرورية لنمو الأورام.

كما بينت التجارب التي أجريت على خلايا ورمية بشرية أن ثمار الزيتون تحوي على مواد تحارب نمو الخلايا السرطانية، وعلى وجه الخصوص الببتيد النشط بيولوجيا .LLPSY

وأكد الباحثون أن معظم النتائج تم الحصول عليها في ظروف مخبرية، ولا يزال من الضروري تحديد ما إذا كانت هذه المركبات تحتفظ بخصائصها بعد الهضم، وما إذا كانت قادرة على الوصول إلى الأورام في الجسم.

وكانت دراسة أجراها علماء من جامعة روفيرا إي فيرجيلي الإسبانية أن زيت الزيتون البكر الممتاز يعزز صحة الدماغ عند التقدم في السن، والأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون البكر غير المكرر بانتظام، لوحظت لديهم مؤشرات أفضل للذاكرة والتفكير، بالإضافة إلى تنوع أكبر لبكتيريا الأمعاء، وهو مؤشر على صحة التمثيل الغذائي والأمعاء.

ونشرت مجلة Nutrients سابقا نتائج دراسة يابانية تبين أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يحسّن صحة الأوعية الدموية بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.