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نتائج الانتخابات الاسرائيلية : 19 مقعدا للعرب مقابل 53 لمعسكر نتنياهو و48 لمعسكر آيزنكوت

  • 28 أكتوبر 2026
  • 15:51
نتائج الانتخابات الاسرائيلية 19 مقعدا للعرب مقابل 53 لمعسكر نتنياهو و48 لمعسكر آيزنكوت
أعضاء القائمة العربية المشتركة يحتفلون في مقرها الانتخابي بالناصرة

خبرني  - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية فرز 85.6% من مجمل أصوات انتخابات الكنيست، مع تبقي 600 ألف صوت ضمن المغلفات المزدوجة.

وتشير النتائج الى حصول معسكر أحزاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عند 53 مقعدا، بينما معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية عند 48 مقعدا، بالإضافة إلى 19 مقعدا للقائمتين العربيتين (المشتركة مع 12 مقعدا والموحدة مع 7 مقاعد).

وتتوزع المقاعد بحسب الفرز المرحلي:

الليكود 26 مقعدا

"يشار" 21 مقعدا

"بياحد" 12 مقعدا

القائمة المشتركة 12 مقعدا

 "الديمقراطيون" 8 مقاعد

 "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد

 "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد

 "شاس" 7 مقاعد

 "عوتسما يهوديت" 7 مقاعد

القائمة الموحدة 7 مقاعد

"الصهيونية الدينية" 6 مقاعد

 فيما لا يتجاوز حزبا "عمخا يسرائيل" و"الاحتياط والاقتصاد" نسبة الحسم.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحدّثة عند الساعة 12:32، جرى فرز 4,421,561 صوتًا في 10,156 صندوق اقتراع، بينها 4,401,898 صوتًا صحيحًا و19,663 صوتا لاغيا، من أصل 7,331,981 شخصًا يحق لهم التصويت.

ويمثل الليكود القوة الأكبر بـ917,371 صوتًا، يليه "يَشار" بـ723,703، و402,265 صوتا لـ"بياحد"، و400,848 صوتا للقائمة المشتركة فيما حصلت القائمة الموحدة على 208,769 صوتًا.

 

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