جبارين يدعو لشراكة يهودية عربية لإنهاء حكم نتنياهو

خبرني - دعا رئيس القائمة العربية المشتركة في إسرائيل يوسف جبارين إلى "شراكة يهودية عربية حقيقية" من أجل إنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد جبارين في تصريحات أن تشكيل بديل سياسي لحكومته يتطلب الحوار مع ممثلي المواطنين العرب.

كما أضاف أن أي طرف يسعى إلى تقديم بديل حقيقي لحكومة نتنياهو "سيكون عليه التحدث إلينا لضمان الطريق نحو التغيير الذي يتطلع إليه الجمهور في إسرائيل"، واصفا حكومة نتنياهو بأنها "ملطخة بالدماء".

وأضاف: "لقد جعلت حكومة نتنياهو وبن غفير حياة كل مواطن عربي بائسة. وسنعرف كيف نوظف قوتنا السياسية للدفع بالقيم التي نؤمن بها، وسنكون مستعدين لتمهيد الطريق للإطاحة بحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وإعادتهم إلى منازلهم".

وجاءت تصريحات جبارين في وقت برزت فيه "القائمة المشتركة" كواحدة من أكبر المستفيدين من عملية فرز الأصوات الجارية.

ففي لحظة الإدلاء بتصريحه، كانت التوقعات تشير إلى حصول القائمة على 12 مقعدا، وهو تمثيل برلماني وازن قد يمنحها تأثيرا كبيرا على مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وفي تحديث لاحق، وبعد فرز 70.7% من الأصوات، ارتفع رصيد "القائمة المشتركة" المتوقع إلى 13 مقعدا، بزيادة مقعد واحد على حساب حزب "يشار" قيادة غادي آيزنكوت.

كما أشارت التوقعات إلى حصول حزب "القائمة العربية الموحدة" على ستة مقاعد إضافية، ليصل بذلك إجمالي مقاعد الأحزاب العربية إلى 19 مقعدا.

وفي الوقت ذاته، أظهرت النتائج حصول تكتل نتنياهو -المكون من أحزاب يمينية ودينية- على 54 مقعدا، أي أقل بسبعة مقاعد من الأغلبية البرلمانية المطلوبة (61 مقعدا). أما تكتل آيزنكوت فقد بلغ رصيده 49 مقعدا، مما يعني أن أيا من المعسكرين الرئيسيين لا يملك القدرة على تشكيل الحكومة بمفرده.