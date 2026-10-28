كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد لقاءً مع طلبة الدراسات العليا لتعزيز التواصل ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية

خبرني - عقدت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً مع طلبة الدراسات العليا، بحضور عميد الكلية الدكتور حسن أبو الرز، ونائب العميد الدكتور مجدي الحديدي، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التواصل المباشر مع طلبتها، ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، والوقوف على أبرز احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخطط الدراسية ومتطلبات البحث العلمي، والتحديات التي قد تواجه الطلبة خلال رحلتهم الأكاديمية، حيث أتاح المجال للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومناقشة مقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الأكاديمية المقدمة لهم، وتعزيز فرص نجاحهم وتميزهم في مجالات تخصصهم.

وأكد عميد الكلية، الدكتور حسن أبو الرز، أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل الفاعل بين إدارة الكلية وطلبة الدراسات العليا، والحرص على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم البحث العلمي، وتنمّي قدرات الطلبة العلمية والبحثية، بما ينسجم مع معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

من جانبه، أشار نائب العميد، الدكتور مجدي الحديدي، إلى أهمية متابعة شؤون طلبة الدراسات العليا بصورة مستمرة، وتقديم الإرشاد الأكاديمي اللازم لهم، بما يساعدهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم خلال دراستهم، وإنجاز أبحاثهم وفق المتطلبات والمعايير العلمية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات الدورية مع طلبة الدراسات العليا، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تطوير البيئة التعليمية والبحثية، بما يدعم مسيرة جامعة الزيتونة الأردنية نحو تحقيق التميز والارتقاء بمخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.