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46 قتيلاً في تصادم قطارين فائقي السرعة بأسبانيا

  • 28 أكتوبر 2026
  • 15:18
46 قتيلاً في تصادم قطارين فائقي السرعة بأسبانيا

خبرني - شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، حادث اصطدام قطارين على خط القطار فائق السرعة الذي يربط مدريد بالأندلس، في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً.

ووقع الحادث على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب العاصمة مدريد، وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن القطارين اصطدما قبيل الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش).

وأفاد تقرير أولي حول أسباب اصطدام قطارين بجنوب إسبانيا باحتمال وجود تشققات في السكة الحديد.

وأعلنت شبكة السكك الحديدية الإسبانية، عبر صفحتها على إكس تعليق حركة القطارات على الخط فائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.

وكتبت الشركة المشغلة: «تم تعليق حركة المرور على خط السرعة العالية بين مدريد والأندلس عقب اصطدام قطارين من الخلف»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان حادث تصادم مميت قد وقع في إسبانيا في 18 يناير الماضي على نفس الخط، بالقرب من بلدة أداموز، في مقاطعة قرطبة الأندلسية، مما أسفر عن مقتل 46 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

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