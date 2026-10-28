10 دقائق من الرياضة يومياً قد تحسّن جودة النوم

خبرني - لا تحتاج إلى قضاء ساعات طويلة في صالة الرياضة لتحسين نومك، إذ تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن ممارسة النشاط البدني لمدة عشر دقائق يومياً قد ترتبط بتحسن جودة النوم وزيادة الوقت الذي يقضيه الجسم في مرحلة النوم العميق.

أجرى باحثون من جامعة تكساس في أوستن دراسة نُشرت في مجلة «Journal of Physical Activity and Health»، بهدف استكشاف العلاقة بين الانتظام في ممارسة النشاط البدني وجودة النوم، مع التركيز على استمرارية الحركة اليومية بدلاً من عدد ساعات التمارين الأسبوعية.

◄ الانتظام يصنع الفرق

اعتمد الباحثون على بيانات طلاب جامعيين ارتدوا أجهزة ذكية لتتبع نشاطهم البدني وأنماط نومهم على مدى عدة أشهر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا النشاط البدني بصورة أكثر انتظاماً أمضوا وقتاً أطول في مراحل النوم العميق، مقارنة بمن كانت حركتهم أقل انتظاماً.

واللافت أن ممارسة عشر دقائق فقط من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد يومياً ارتبطت بمؤشرات أفضل لجودة النوم، ما يشير إلى أن الجلسات القصيرة قد تكون مفيدة أيضاً. ويمكن أن يشمل هذا النشاط المشي السريع أو ركوب الدراجة أو صعود الدرج، شرط أن يؤدي إلى ارتفاع معتدل في معدل التنفس وضربات القلب.

◄ لماذا يساعد النشاط البدني على النوم؟

يمر الجسم خلال الليل بمراحل مختلفة من النوم، بينها النوم العميق الذي يؤدي دوراً مهماً في استعادة الطاقة وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الذاكرة والجهاز المناعي.

وقد تساعد الرياضة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتخفيف التوتر، وتحسين التوازن بين النشاط والراحة.

كما لاحظ الباحثون أن المشاركين الأكثر انتظاماً في الحركة كانوا يميلون إلى الشعور بطاقة أكبر وتوتر أقل في اليوم التالي.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود علاقة متبادلة بين النشاط البدني والنوم والمزاج، إذ قد يساعد التحرك خلال النهار على النوم بصورة أفضل، بينما يساهم النوم الجيد في تعزيز النشاط والحالة النفسية.

◄ هل تكفي عشر دقائق فعلاً؟

رغم النتائج المشجعة، لا تعني الدراسة أن عشر دقائق من الرياضة تضمن نوماً عميقاً أو تعالج الأرق.

فالبحث كان رصدياً، ما يعني أنه كشف ارتباطاً بين النشاط البدني وجودة النوم، من دون إثبات علاقة سببية مباشرة. كما شمل شباباً جامعيين، ولذلك لا يمكن تعميم نتائجه على جميع الفئات العمرية.

كذلك، فإن أجهزة تتبع اللياقة تقدم تقديرات لمراحل النوم، ولا تتمتع بدقة الفحوص المتخصصة في مختبرات النوم.

وتبقى التوصيات الصحية العامة قائمة على ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، إلى جانب تمارين تقوية العضلات.