الكويت.. الإعدام لـ3 متهمين خططوا لاغتيال وزير الداخلية

خبرني - قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بالإعدام بحق ثلاثة متهمين، في قضية التخابر مع إيران و«حزب الله اللبناني» والتخطيط لاغتيال رموز وقياديين في الدولة، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، كما قضت المحكمة بحبس 8 متهمين آخرين في القضية لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع إيران و«حزب الله اللبناني»، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت، والتخطيط لاغتيال رموز وقياديين في الدولة، إلى جانب الانضمام إلى جماعة محظورة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما وجهت النيابة تهمة الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ العملية وإشاعة الذعر، فيما أسندت إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب المفرقعات لتمكين المتهمين من تنفيذ مخططهم، وفقاً لما ورد في التحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين حاولوا النيل من أمن البلاد، وبث الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على صون الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، ذلك أن أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة، وإنما هو حق للمجتمع بأسره، وأن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تُفرض على أرضها أوامر تصدر من خارج حدودها، أو أن تتحول مؤسساتها ورموز سلطتها إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهها من جهات أجنبية.