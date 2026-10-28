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تسمية شارعين في المفرق تخليدا لذكرى شهداء الجريمة الإرهابية بالكرك

  • 28 أكتوبر 2026
  • 14:55
تسمية شارعين في المفرق تخليدا لذكرى شهداء الجريمة الإرهابية بالكرك

خبرني - قررت لجنة بلدية المفرق الكبرى إطلاق اسمين تكريميين على شارعين في مدينة المفرق، تخليدًا لذكرى شهداء الجريمة الإرهابية في قرية حمود بمحافظة الكرك، وتضامنًا مع أسر الشهداء ووقوفًا إلى جانبهم في مصابهم.

وقال رئيس لجنة البلدية، الدكتور محمد الفايز، إن هذه الخطوة تعبر عن وحدة الأردنيين وتماسكهم، وتجسد وقوف أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب، وترسيخ قيم التضامن والتآخي التي تجمع الأردنيين في مختلف الظروف.

وأضاف الفايز أن إطلاق التسميتين يحمل رسالة وفاء وتضامن مع أسر الشهداء، ويؤكد أن المصاب واحد، وأن المدن الأردنية تتشارك الحزن كما تتشارك الفرح، في ظل روابط وطنية وإنسانية راسخة.

وأشار إلى أن تسمية الشارعين تؤكد أن ذكرى الشهداء ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، وأن الأردن سيبقى أسرة واحدة تجمع أبناءه على المحبة والانتماء والمصير المشترك.

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