مركز تطوير المناهج: الاتهامات الموجّهة إلى المناهج لا تعكس محتواها الفعلي

خبرني - قال المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم في بيان إنه تابع النقاشات التي أعقبت الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة حمود في محافظة الكرك، والتساؤلات بشأن دور المناهج في حماية النشء من التطرف وتعزيز التسامح والعيش المشترك.

وأكد المركز ضرورة إسناد التساؤلات إلى قراءة موضوعية للوثائق المرجعية والكتب المدرسية، بما يتيح تقييم محتواها وأهدافها بدقة.

وأوضح المركز أن الكثير من الاتهامات العامة الموجّهة إلى المناهج لا تعكس محتوى المناهج الفعلي، مؤكدا أن مرجعياتها وكتبها ترسّخ بجلاء المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام الأديان والتنوع والاعتدال، وتنبذ العنف والتعصب، وتنمّي التفكير النقدي والحوار ومواجهة خطاب الكراهية، انسجامًا مع المرجعيات الوطنية والدينية ورسالة عمّان.

وشدد المركز على أن أي نقد يتصل بإغفال هذه القيم أو تقديم ما يناقضها يستلزم تحديد الكتاب والصف والنص محل الانتقاد، وقراءته كاملًا في سياقه، وتقديم أدلة تتيح مناقشته بموضوعية.

وأشار المركز إلى أن بعض الانتقادات يعتمد على صور مقتطعة وتعليقات ومعلومات منقولة، دون اطّلاع كافٍ على الكتب، وهو ما لا يجيز تعميم الأحكام على مناهج متعددة المباحث والمراحل.

وأكد أن الكتب متاحة عبر موقعه للاطلاع والتحقق، مرحِّبًا بالملاحظات المحددة والمستندة إلى محتواها، وأن المناهج الأردنية تستند إلى الإطار العام للمناهج الأردنية والأطر الخاصة بالمباحث، التي أُقرَّت أصوليًّا بحسب إجراءات الحوكمة المتبعة، وهذه الأطر هي التي تضبط بناء المحتوى والأهداف والنتاجات التعلمية وتكاملها بين الصفوف والمراحل، وتشمل منظومتها القيمية الانتماء الوطني والتعددية والتنوع والإدماج والمحبة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، بما يدعم اعتزاز المتعلمين بهويتهم وانفتاحهم على القيم الإنسانية وفهم الاختلاف ورفض التطرف.

ولفت المركز إلى أن المناهج قد طُوّرت بمشاركة خبرات وطنية متخصصة، ويقتضي تقييمها علميًّا دراسة محتواها ونتاجاتها وأساليب تدريسها وتطبيقها داخل الصفوف، ومراعاة سياق النصوص وأهدافها وكيفية تحويلها إلى ممارسات تعليمية.

وأوضح أن تحصين النشء مسؤولية وطنية مشتركة؛ فإلى جانب المنهاج والمدرسة، تسهم الأسرة والمجتمع والثقافة والإعلام والفضاء الرقمي في تشكيل وعي المتعلم وسلوكه.

كما شدد على أن مراجعة المناهج عملية علمية مستمرة تواكب المستجدات وتستفيد من الخبرات الوطنية.

وثمن المركز جهود العلماء والتربويين والمعلمين والخبراء وقادة الرأي، مرحبا بالدراسات الموثقة والمقترحات العملية والموضوعية لتحسين التعليم وتحويل القيم إلى ممارسات وبناء شخصية متوازنة تميز بين الاختلاف المشروع والكراهية والتطرف.

وجدد المركز التزامه بتطوير المناهج بما يحفظ الهوية الوطنية ويرسخ الاعتدال وسيادة القانون، مؤكدًا أن احترام دور العبادة وصون كرامة الإنسان وحماية العيش المشترك ثوابت وطنية تستوجب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع لحماية الأجيال من الفكر المتطرف.