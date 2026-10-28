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  • ثلاثة أنواع من الخضراوات ينبغي إدراجها في النظام الغذائي قبل حلول الطقس البارد

ثلاثة أنواع من الخضراوات ينبغي إدراجها في النظام الغذائي قبل حلول الطقس البارد

  • 28 أكتوبر 2026
  • 14:35
ثلاثة أنواع من الخضراوات ينبغي إدراجها في النظام الغذائي قبل حلول الطقس البارد

خبرني - تشير الدكتورة يلينا ميلايفا خبيرة التغذية، إلى أنه ينصح بإضافة اليقطين والبروكلي والشمندر إلى النظام الغذائي قبل حلول فصل الشتاء، لدعم منظومة المناعة والحماية من العدوى الموسمية.

وبحسب قولها، تحتوي الخضراوات الموسمية على عناصر غذائية أساسية يحتاج إليها الجسم خلال فصلي الخريف والشتاء، إذ تزداد الحاجة في الطقس البارد إلى دعم جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.

وللاستعداد لفصلي الخريف والشتاء، يُنصح بتعديل النظام الغذائي وإضافة الخضراوات الموسمية إليه، فهي غنية بالفيتامينات، فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيا.

فما الخضراوات التي يُنصح بإضافتها إلى النظام الغذائي؟

اليقطين: ملك الخريف، وهو غني بالبوتاسيوم والبكتين وفيتامين "سي".

البروكلي: من الخضراوات التي تساعد على دعم جهاز المناعة.

الشمندر: يدعم صحة الأوعية الدموية والكبد، ويحتوي على الحديد وحمض الفوليك "فيتامين بي 9"، بالإضافة إلى البيتالينات التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

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