*
الاربعاء: 28 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية يوسع حضور المحامين ويواكب التحول الرقمي

مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية يوسع حضور المحامين ويواكب التحول الرقمي

  • 28 أكتوبر 2026
  • 14:21
مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية يوسع حضور المحامين ويواكب التحول الرقمي

خبرني  - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تجويد إجراءات الضبط والتوقيف.

كما تأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات من خلال تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بإنابة محام عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلا من الحضور الشخصي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الأشغال يتفقد أضرار السيول ويوجّه بمعالجتها فورا
وزير الأشغال يتفقد أضرار السيول ويوجّه بمعالجتها فورا
  • 2026-10-28 15:04
تسمية شارعين في المفرق تخليدا لذكرى شهداء الجريمة الإرهابية بالكرك
تسمية شارعين في المفرق تخليدا لذكرى شهداء الجريمة الإرهابية بالكرك
  • 2026-10-28 14:55
مركز تطوير المناهج: الاتهامات الموجّهة إلى المناهج لا تعكس محتواها الفعلي
مركز تطوير المناهج: الاتهامات الموجّهة إلى المناهج لا تعكس محتواها الفعلي
  • 2026-10-28 14:39
التفتيش القضائي.. معايير جديدة لتقييم القضاة وتنظيم الشكاوى والاعتراضات
التفتيش القضائي.. معايير جديدة لتقييم القضاة وتنظيم الشكاوى والاعتراضات
  • 2026-10-28 14:32
تعديل قانون التنفيذ.. المدين يدفع 15% من قيمة الدين ويُفصح عن أمواله
تعديل قانون التنفيذ.. المدين يدفع 15% من قيمة الدين ويُفصح عن أمواله
  • 2026-10-28 14:28
انتخابات البلديات 2027.. نظام جديد يحدد أعضاء المجالس وتقسيمات الدوائر
انتخابات البلديات 2027.. نظام جديد يحدد أعضاء المجالس وتقسيمات الدوائر
  • 2026-10-28 14:24